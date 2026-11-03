(VTC News) -

Ngày 3/11, tại Đà Nẵng, Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026, sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Q.K)

Theo báo cáo tại Hội nghị, mùa khô 2025 - 2026, toàn Quân khu tìm kiếm, quy tập 481 hài cốt liệt sĩ. Trong giai đoạn 1 của chiến dịch, từ ngày 15/3 đến 1/11/2026, các đội quy tập 390 hài cốt liệt sĩ trong nước, 6 tại Lào và 35 tại Campuchia.

Quân khu 5 và các địa phương tiếp nhận gần 1.300 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; đã khảo sát, xác minh, xử lý 820 thông tin. Việc sử dụng radar xuyên đất phục vụ khảo sát, tìm kiếm bước đầu phát huy hiệu quả.

Đến ngày 15/9, cả 5 tỉnh, thành phố đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu theo kế hoạch tại 416 nghĩa trang liệt sĩ. Trong số 57.368 mộ được triển khai, có 33.423 mộ đủ điều kiện lấy mẫu. Các địa phương đã bàn giao 24.118 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội và Viện Pháp y thuộc Bộ Y tế để xét nghiệm ADN, đồng thời phối hợp với lực lượng công an thu nhận 14.758 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ. 45 liệt sĩ đã được xác định thông tin, danh tính và kết quả đã được thông báo cho thân nhân.

Hội nghị đánh giá kết quả quy tập còn thấp so với chỉ tiêu chiến dịch, tiến độ bàn giao mẫu sinh phẩm ở một số địa phương còn chậm. Theo kết quả kết luận địa bàn đợt 1, trên địa bàn Quân khu 5 còn khoảng 29.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập. Nhiều khu vực an táng ban đầu đã thay đổi, nhân chứng ngày càng ít. Một số địa phương chưa khai thác tốt hồ sơ kết luận địa bàn và bản đồ tìm kiếm, quy tập để xây dựng phương án khảo sát thực địa.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa - Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị) ghi nhận Quân khu 5 hoàn thành trước thời hạn kế hoạch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, chủ động thành lập hai đội quy tập lâm thời tại Khánh Hòa và Đà Nẵng, bổ sung lực lượng cho các đội chuyên trách làm nhiệm vụ trong nước.

Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa đề nghị Quân khu rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu quy tập của từng địa phương, căn cứ vào kết quả kết luận địa bàn, tiến độ thực hiện và năng lực của các đội quy tập. Các lực lượng cần nắm chắc đặc điểm từng địa bàn, thực hiện đúng quy trình, ưu tiên khảo sát những nơi có thông tin rõ.

Các địa phương chủ động gặp gỡ, vận động những người từng trực tiếp chôn cất, chứng kiến hoặc biết nơi an táng bộ đội, cung cấp thông tin, chỉ vị trí mộ liệt sĩ.

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5, yêu cầu ban chỉ đạo các cấp, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung khắc phục những khâu còn chậm, nhất là xác minh nguồn tin, tổ chức tìm kiếm trên thực địa và bàn giao mẫu sinh phẩm. Kết quả thực hiện chiến dịch phải được đưa vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cán bộ chủ trì.

Trên địa bàn Quân khu 5 còn khoảng 29.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập.

Theo Thiếu tướng Lương Đình Chung, công tác kiểm tra phải gắn với hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn ngay tại cơ sở.

Chính ủy Quân khu 5 yêu cầu các địa phương bổ sung dữ liệu kết luận địa bàn đợt 2, số hóa hồ sơ liệt sĩ, lập hồ sơ riêng cho từng khu vực có thông tin về mộ tập thể, nơi chôn cất tập trung. Các đơn vị chủ lực cung cấp hồ sơ trận đánh để đối chiếu với danh sách liệt sĩ hy sinh, lời kể của nhân chứng và thông tin về các mộ đã quy tập ở khu vực lân cận.

Trước mắt, tập trung xác minh những khu vực liên quan đến các trận đánh trong dịp Tết Mậu Thân năm 1968 và trong năm 1972, tổ chức khai quật khi đủ căn cứ. Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng và tỉnh Đắk Lắk chủ động phối hợp với Viện Pháp y Quân đội bàn giao mẫu sinh phẩm đúng quy trình, bảo đảm an toàn.

Trong giai đoạn 2, Quân khu 5 phấn đấu tìm kiếm, quy tập 999 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Quân khu 5 tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng 3 tỉnh Nam Lào và 4 tỉnh của Campuchia xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm, phấn đấu quy tập trên 100 hài cốt liệt sĩ tại hai nước bạn trong mùa khô 2026 - 2027.

Năm 2027, Quân khu 5 đặt mục tiêu hoàn thành kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập đợt 2 và lấy mẫu sinh phẩm của 100% thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin cư trú trên địa bàn.