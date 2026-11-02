Người đàn ông ném chìa khóa ô tô khiến chủ quán bị thương đã xin lỗi, bồi thường

(VTC News) -

Chiều tối 2/11, ông V.T.P., trú tại xã Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, người đàn ông có hành vi ném chìa khóa ô tô khiến vợ ông P. bị thương đã đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để thăm hỏi, xin lỗi và bồi thường.

Sau khi được người này xin lỗi, gia đình ông P. đã chấp nhận bỏ qua sự việc.

Lãnh đạo Công an xã Hưng Nguyên xác nhận, người đàn ông liên quan đã được mời đến trụ sở làm việc và thừa nhận hành vi sai trái.

Hiện, Công an xã Hưng Nguyên (Nghệ An) tiếp tục củng cố hồ sơ, xem xét xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Hiện trường sự việc

Trước đó, tối 1/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn một phút ghi lại cảnh người đàn ông có hành vi chửi bới, ném đồ vật về phía nữ chủ quán ăn trên đường Ngô Đức Mai, đoạn giao với quốc lộ 46, xã Hưng Nguyên.

Theo hình ảnh trong clip, người đàn ông lái ô tô đến quán ăn rồi đỗ xe ngược chiều. Khi nữ chủ quán ra nhắc nhở, người này lớn tiếng chửi bới, đập tô hủ tiếu và ném vật dụng về phía người phụ nữ.

Theo ông P., sự việc xảy ra khoảng 20h ngày 1/11. Thời điểm này, vợ ông phát hiện ô tô đỗ ngược chiều trước quán nên ra nhắc nhở. Tuy nhiên, thay vì di chuyển phương tiện, người đàn ông có hành vi gây hấn, sau đó ném chìa khóa ô tô trúng mặt nữ chủ quán.

Cú ném khiến người phụ nữ bị thương ở mặt, phải nhập viện điều trị và khâu 3 mũi.