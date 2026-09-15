Quan hệ Việt Nam - Thái Lan phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và bền vững

Thủ tướng Lê Minh Hưng chào mừng Nhà vua và Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thủ tướng nhấn mạnh chuyến thăm là sự kiện được hai nước trông đợi và chuẩn bị từ lâu, có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Thái Lan, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2025.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với Thái Lan, nước láng giềng gần gũi, đối tác quan trọng và người bạn đồng hành của Việt Nam trong khu vực. Thủ tướng bày tỏ trân trọng những tình cảm quý báu mà Nhà vua và Hoàng gia Thái Lan đã dành cho Việt Nam trong suốt thời gian qua, thể hiện qua các chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua khi còn là Thái tử và các thành viên Hoàng gia, cũng như những hoạt động có ý nghĩa trong lĩnh vực giáo dục và phát triển cộng đồng tại Việt Nam.

Nhà vua Thái Lan bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam trong chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên trên cương vị Nhà vua; chia sẻ ấn tượng về sự phát triển toàn diện của Việt Nam trong những năm qua; đánh giá cao sự phát triển quan hệ gần gũi và hợp tác chặt chẽ mọi cấp giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Trao đổi về các nội dung hợp tác lớn giữa hai nước trong thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; phối hợp triển khai hiệu quả Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2026 - 2031 vừa được hai bên ký kết tháng 5/2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư, hợp tác bộ ngành, địa phương hai nước, tạo chuyển biến trong kết nối hai nền kinh tế.

Đánh giá cao đóng góp tích cực của các doanh nghiệp Thái Lan đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Thái Lan yên tâm đầu tư, hoạt động hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam, đồng thời đề nghị Nhà vua và Hoàng gia Thái Lan tiếp tục quan tâm, ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Thái Lan, qua đó tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác đầu tư hai chiều và làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Nhà vua Thái Lan và Thủ tướng Lê Minh Hưng đồng thời trao đổi về việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển của mỗi nước, trong đó có khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Thủ tướng nhấn mạnh với thế mạnh và tính bổ trợ của hai nền kinh tế, Việt Nam và Thái Lan còn nhiều dư địa để hỗ trợ, bổ sung cho nhau và cùng nhau phát triển.

Nhà vua Thái Lan đánh giá cao vai trò của Chính phủ hai nước trong thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam - Thái Lan; khẳng định sẽ quan tâm thúc đẩy triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai nước. Nhà vua đồng thời chia sẻ một số lĩnh vực mà Thái Lan có kinh nghiệm và Hoàng gia Thái Lan quan tâm; bày tỏ mong muốn chuyến thăm sẽ góp phần mở rộng hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và kết nối giữa các địa phương; tăng cường hiểu biết và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước, tạo thêm nền tảng bền vững cho quan hệ Việt Nam - Thái Lan trong thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Nhà vua và Hoàng gia Thái Lan để cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục sinh sống ổn định, đóng góp tích cực vào sự phát triển tại các địa phương Thái Lan. Thủ tướng cũng cảm ơn Nhà vua và Hoàng gia Thái Lan đã dành sự quan tâm tới việc bảo tồn, gìn giữ các khu di tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan - những biểu tượng quý báu của tình hữu nghị giữa hai nước.

Toàn cảnh cuộc hội đàm.

Về hợp tác khu vực và quốc tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Việt Nam và Thái Lan tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, các cơ chế Mê Công và các diễn đàn đa phương, nhất là trong thúc đẩy kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển và tăng cường khả năng thích ứng của khu vực trước các thách thức mới.

Hai nhà Lãnh đạo tin tưởng rằng với nền tảng quan hệ hữu nghị và tin cậy được hai nước dày công vun đắp trong 50 năm qua, cùng sự quan tâm và những tình cảm tốt đẹp của Nhà vua và Hoàng gia Thái Lan đối với Việt Nam, quan hệ Việt Nam - Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Lại Hoa (Nguồn: VOV)