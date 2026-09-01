Quá khứ trượt đại học, nhịn ăn để tiết kiệm của 'đạo diễn trăm tỷ' Huỳnh Lập

(VTC News) -

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu là phim điện ảnh thứ 2 của Huỳnh Lập vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng. Sau khi gia nhập câu lạc bộ “đạo diễn trăm tỷ” với Nhà gia tiên (2025), Huỳnh Lập tiếp tục thể hiện tài năng trong lần trở lại này.

Hơn 10 năm vào nghề, Huỳnh Lập từ nghệ sĩ tay ngang đã trở thành một đạo diễn nổi tiếng và được nhiều khán giả yêu thích. Để có thành công như hiện tại, anh đã trải qua giai đoạn chật vật để bám trụ với nghề.

Trượt đại học, lăn lộn kiếm tiền theo đuổi đam mê

Huỳnh Lập tên thật là Huỳnh Ngọc Lập, sinh năm 1993 tại An Giang. Hồi nhỏ, anh là cậu bé tự ti, thích cuộc sống tĩnh lặng. Năm 10 tuổi, Huỳnh Lập gặp vụ tai nạn kinh hoàng. Trở về nhà sau khi được cấp cứu kịp thời, cậu cảm thấy lạ lẫm với gương mặt của mình.

Trong chương trình Tối chủ nhật vui vẻ trên VTV, nam đạo diễn từng chia sẻ anh bị bạn bè trêu chọc vì không có ba cái răng cửa. Điều này khiến anh cảm thấy tự ti, không trò chuyện hay cười đùa với ai. Chính vì vậy, Huỳnh Lập mắc chứng trầm cảm trong một thời gian. Chính nghệ thuật đã cứu Huỳnh Lập ra khỏi quãng thời gian u tối đó.

Huỳnh Lập bắt đầu được biết đến từ những video hài trên Youtube.

Con đường Huỳnh Lập đến với nghệ thuật cũng khá chật vật. Dù đam mê nhưng do không có điều kiện, anh thường cùng một nhóm bạn cầm máy quay lang thang khắp trường, về dựng hậu kỳ suốt hai giờ bằng các phần mềm cơ bản. Nhận nhiều lời khích lệ, từ đó anh quyết tâm lên TP.HCM để theo đuổi ước mơ.

Sau khi học xong lớp 12, Huỳnh Lập đăng ký dự thi vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM nhưng không đậu. Anh chuyển sang trường FPT Arena để theo học ngành Mỹ thuật đa phương tiện.

Thời gian ấy, anh làm đủ nghề để trang trải cuộc sống, lấy ngắn nuôi dài. Anh xin phụ việc cho các đoàn phim, đảm nhận từ khâu hậu cần, trang điểm đến thiết bị ánh sáng. Anh còn diễn hài ở các mô hình kịch cà phê nhỏ đế kiếm thêm thu nhập.

Tại đây, cơ duyên đã đưa Huỳnh Lập đến với các thành viên nhóm hài DAMtv. Từ lần đầu tiên thực hiện tác phẩm đầu tay mang tên Kính vạn bông rồi chia sẻ lên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm và ủng hộ của dân mạng, Huỳnh Lập cùng các đồng nghiệp quyết định xây dựng nhóm hài riêng, tạo ra các phim ngắn, video nổi tiếng. Năm 2014, nhóm hài của anh trở thành một trong những hiện tượng mạng nổi tiếng nhất trong giới trẻ Việt.

Anh từng chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News việc không được gia đình không ủng hộ theo nghệ thuật. Thời sinh viên, khi còn là Youtuber, anh từng nhịn ăn, nhịn uống để dành tiền làm clip. Khi đó, mẹ nhiều lần gọi điện mắng và bắt anh phải từ bỏ đam mê.

Sau này khi học trường sân khấu, anh mới chứng minh được cho gia đình thấy mình đã làm tốt khi theo đuổi con đường này.

Bước ngoăt định mệnh

Năm 2015, Huỳnh Lập trở thành quán quân cuộc thi Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ. Anh nhận được nhiều lời khen ngợi từ dàn nghệ sĩ gạo cội.

Đây cũng chính là bước ngoặt giúp tên tuổi Huỳnh Lập được nhiều người biết đến hơn. Năm 2018, khi xu hướng sản xuất web drama nở rộ, anh dồn tiền túi thực hiện dự án Ai chết giơ tay, khai thác đề tài tâm linh với màu sắc hài kinh dị.

Giải quán quân “Cười xuyên Việt” là bước ngoặt trong sự nghiệp Huỳnh Lập.

Dự án nhanh chóng nổi tiếng, giúp Huỳnh Lập trở thành diễn viên hài thứ hai tại Việt Nam (sau Trấn Thành) đạt “Nút vàng YouTube” với 1 triệu người theo dõi.

Từ hiệu ứng của web drama, Huỳnh Lập phát triển thành phiên bản chiếu rạp với phim Pháp sư mù, thắng lớn cuối năm 2019 với doanh thu hơn 60 tỷ đồng. Bộ phim cũng giúp anh thắng giải thưởng “Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất” tại Mai Vàng 2019.

Tại giải Mai Vàng 2020, Huỳnh Lập “vượt mặt” những cái tên như Hoài Linh, Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ... để thắng giải “Diễn viên hài được yêu thích nhất” với các tác phẩm đề cử Một nén nhang, Tắt tiếng.

Đạo diễn trăm tỷ

Năm 2025, Huỳnh Lập ghi tên vào câu lạc bộ “đạo diễn trăm tỷ” của showbiz Việt với Nhà gia tiên. Tác phẩm thu về 242,5 tỷ đồng, lọt nhóm phim Việt ăn khách nhất thời điểm đó.

Trở lại với Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, Huỳnh Lập một lần nữa được khán giả đánh giá cao khi khai thác câu chuyện gia đình, sự khác biệt giữa các thế hệ và những tình cảm thường bị bỏ quên trong cuộc sống hiện đại.

Huỳnh Lập hiện sở hữu 2 phim trăm tỷ.

Ở tuổi 33, Huỳnh Lập không chỉ bó buộc bản thân ở lĩnh vực phim ảnh. Anh cũng là cái tên ấn tượng khi tham gia show Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Không có lợi thế về giọng hát, anh tập trung vào thế mạnh dàn dựng trên sân khấu.

Về danh xưng “đạo diễn trăm tỷ”, Huỳnh Lập từng nói khán giả đang xem đây là định hướng chung cho mọi đạo diễn khi đến với điện ảnh, và vô tình biến thành áp lực. Điều đó giống như việc khán giả nhận định rằng nếu không làm được phim có doanh thu trăm tỷ thì không phải là đạo diễn giỏi.

Anh được đánh giá là nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt.

“Với tôi, điều này khiến các tác phẩm nghệ thuật bi hạn chế về mặt đánh giá. Ngoài doanh số, một bộ phim hay cần phải có những góc nhìn chuyên môn, đánh giá chất lượng cụ thể. Doanh số chỉ thể hiện sự quan tâm của khán giả dành cho bộ phim. Vì thế, ngoài khán giả thì một bộ phim hay cần được sự công nhận của cả giới chuyên môn. Đó cũng là những yếu tố mà bản thân tôi đang muốn chinh phục”, anh chia sẻ.