Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn xã Trung Sơn

(VTC News) -

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ ngày 24 - 27/8 có mưa to đến rất to; tổng lượng mưa trên địa bàn xã Trung Sơn trên 287mm.

Hơn 1.000m3 đất, đá đổ xuống phía sau trụ sở xã Trung Sơn. (Ảnh: VTV)

Theo báo cáo của UBND xã Trung Sơn, thiên tai làm sạt lở mái taluy dương gần nhà 10 hộ gia đình tại 5 khu dân cư; trong đó, 4 hộ gia đình bắt buộc phải di dời ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở cao. Nhiều diện tích lúa, hoa màu của người dân bị ngập úng; 1 cột điện hạ thế gãy đổ.

Nhiều tuyến đường bị sạt lở mái taluy với khối lượng đất đá lớn thuộc địa bàn 5 khu dân cư, 3 điểm sạt lở mái taluy nằm trên tuyến đường tỉnh 321 thuộc địa bàn xã Trung Sơn.

Đặc biệt, ngày 26/8, mái taluy đồi cao gần 100m phía sau trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Trung Sơn bị sạt lở. Chiều dài đoạn sạt lở ước tính 40m, chiều cao khoảng 20m, khối lượng sạt lở gần 1.000m3, làm hư hỏng 2 nhà vệ sinh và 1 đoạn tường bao của trụ sở. Mái taluy âm đường tỉnh 321 phía trước trụ sở xã bị sạt trượt đoạn dài 15m.

Đến sáng 27/8, trên địa bàn xã Trung Sơn tiếp tục có mưa to, mái taluy đồi phía sau trụ sở tiếp tục sạt lở. Trước tình hình trên, UBND xã Trung Sơn báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xã khẩn cấp cho di chuyển toàn bộ cán bộ đến trụ sở làm việc tạm thời tại Trạm Y tế, Công an xã, Nhà văn hóa khu Nai.

Tình trạng sạt lở mái taluy phía sau trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Trung Sơn có nguy cơ xảy ra bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của nhiều người; đồng thời. Bên cạnh đó là nguy cơ mất an toàn về tính mạng, tài sản của người dân khi tham gia giao thông trên tuyến đường tỉnh 321 (đoạn trước mặt trụ sở làm việc).

Quyết định số 929 của UBND tỉnh Phú Thọ xác định phạm vi ảnh hưởng là Khu vực trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Trung Sơn, bao gồm cả taluy âm đường tỉnh 321 ven bờ suối chảy qua khu vực trụ sở Ủy ban nhân dân xã Trung Sơn. Các biện pháp khẩn cấp về thiên tai cần được hoàn thành trước ngày 15/9.

Về các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, UBND tỉnh Phú Thọ giao UBND xã Trung Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ về phòng chống thiên tai, phòng thủ dân sự.

UBND xã Trung Sơn cần thông tin đầy đủ, chính xác đến người dân và các tổ chức, đơn vị liên quan tình huống khẩn cấp về thiên tai; tổ chức rà soát, xác định số lượng cán bộ công chức, viên chức, người lao động, số lượng tài liệu, hồ sơ, trang thiết bị, tài sản quan trọng tại trụ sở làm việc cũ để di dời đến trụ sở làm việc tạm thời đảm bảo an toàn, không thất thoát tài liệu, trang thiết bị phuc vụ làm việc.

Bên cạnh đó, xác định các vị trí công trình nhà văn hóa trong khu vực, các công trình công cộng, nhà dân phù hợp để tạm thời sửa chữa, sắp xếp ổn định vị trí làm việc (tạm thời) cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm đảm bảo duy trì, không để gián đoạn công việc, nhiệm vụ của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Trung Sơn; đặc biệt, không để làm gián đoạn hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công để phục vụ người dân.

Đồng thời, UBND xã Trung Sơn cần thông báo địa điểm làm việc tạm thời của các cơ quan đặt tại nơi mới trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân và các tổ chức được biết.

Chính quyền xã phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến các cung sạt, trượt lở đất và cắm biển cảnh báo giao thông, cảnh bảo sạt lở đất, cảnh báo hư hỏng công trình; có các giải pháp quan trắc, đánh giá mức độ sạt lở, nguy cơ sạt lở để đề xuất phương án bảo vệ công trình, tài sản nhà nước, tái sử dụng công trình sau khắc phục; trường hợp phát hiện các hiện tượng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phải báo cáo ngay về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

UBND tỉnh Phú Thọ cũng giao nhiệm vụ cụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan để cùng chủ động phối hợp ứng phó và khắc phục tình trạng sạt lở đất tại công trình trụ sở làm việc UBND xã Trung Sơn.