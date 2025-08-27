Hơn 500 xã phường nguy cơ sạt lở, lũ quét

(VTC News) -

Đêm qua và sáng nay (27/8), Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa, từ Huế đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Mưa kéo dài liên tục nhiều giờ khiến nhiều tuyến đường, ruộng đồng ngập sâu, có nơi mưa dông kèm sấm sét khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn, ảnh hưởng giao thông và đi lại.

Lượng mưa từ 19h ngày 26/8 đến 8h ngày 27/8 có nơi trên 100mm như trạm Yên Lập (Quảng Ninh) 196,8mm; trạm Cẩm Phúc 2 (Hải Phòng) 197,2mm. Đây là hai trạm quan trắc được lượng mưa lớn, gần 200mm trong nửa ngày.

Ngoài ra, trạm Đông Anh (Hà Nội) 125,6mm; trạm Hoàng Nông (Thái Nguyên) 120,2mm; trạm Mai Đình (Bắc Ninh) 114,2mm; trạm Thanh Tân 1 (Thanh Hóa) 110mm; trạm Khe Lá (Nghệ An) 103,8mm; trạm Núi Thành (Đà Nẵng) 136,6mm; trạm Trà Nham (Quảng Ngãi) 159,8mm…

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên các khu vực. (Nguồn: NCHMF)

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, đừ đêm nay, mưa lớn tại Bắc Bộ xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, trước khi chấm dứt hoàn toàn, nhiều khu vực vẫn đối diện với những cơn mưa xối xả trong nhiều giờ.

Ngày 27/8, mưa lớn duy trì ở Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa. Lượng mưa phổ biến 20-50mm, có thể vượt 100mm. Điều đáng lo ngại là khả năng xuất hiện mưa cường suất lớn, trên 90mm chỉ trong 3 giờ, dễ gây ra tình trạng ngập úng cục bộ ở đô thị, lũ quét, sạt ở tại vùng núi.

Ngoài vùng trọng điểm trên, các khu vực khác ở Bắc Bộ, từ Nghệ An đến Lâm Đồng và cả Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa dao động 10-30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Điểm đáng lưu ý trong đợt mưa này là tình trạng đất đã gần như bão hòa nước. Các mô hình tính toán độ ẩm đất cho thấy, tại một số khu vực thuộc các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, độ ẩm đã vượt ngưỡng 85%, thậm chí có nơi đạt trạng thái bão hòa hoàn toàn.

Trong những giờ tới, mưa tiếp tục diễn ra ở các địa phương này, nguy cơ lũ quét, trượt lở đất có thể xuất hiện tại hơn 500 xã, phường trong vùng cảnh báo. Con số này cho thấy mức độ rủi ro rất lớn, đòi hỏi chính quyền và người dân phải nâng cao mức độ chủ động ứng phó.

Theo bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên các khu vực được Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn phát đi, nhiều noi cảnh báo mức rất cao về hiện tượng này.