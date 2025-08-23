Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 do bão số 5, miền Trung mưa lớn trên 700mm

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia xác định cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 (cấp rất lớn) cho các vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Huế, đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc của Quảng Trị do bão số 5 Kajiki.
Tin bão số 5 Kajiki trên Biển Đông
Lúc 16h ngày 23/8, vị trí tâm bão số 5 Kajiki cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 230km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12. Bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 Kajiki trên vùng biển phía Nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc) tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật 14.
Khoảng 4h ngày 25/8, bão số 5 Kajiki trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 15. Rủi ro thiên tai cấp 3 ở phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-Huế; cấp 4 ở vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị.
Đến 16h cùng ngày, bão số 5 Kajiki trên đất liền từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 14. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 ở phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-Huế; cấp 4 trên vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị.
Lúc 16h ngày 26/8, bão số 5 Kajiki trên đất liền khu vực Trung Lào di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 6, giật cấp 8.
Tác động của bão số 5, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.
Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm 7-9m, biển động dữ dội.
Từ chiều 24/8, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.
Trên đất liền, từ đêm 24/8, Thanh Hóa đến Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8.
Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 250mm. Trong đó, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa to đến rất to, lượng mưa dao động 200-400mm, có nơi trên 700mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn trên 200mm trong 3 giờ.
Từ 25-26/8, Hà Nội, Đà Nẵng mưa vừa, mưa to và dông. TP.HCM chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông.
Từ 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có thể xảy ra mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng Trung Lào có nơi trên 500mm.
Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 23/8, ngày 24/8/2025
TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông. Gió nhẹ, từ gần sáng mai 24/8 chuyển gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.
Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C, Lai Châu-Điện Biên 27-30°C.
Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ, từ gần sáng mai chuyển gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.
Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ, từ gần sáng mai chuyển hưởng tây tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.
Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.
Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.
Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.
TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.
Bình luận