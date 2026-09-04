Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Lê Quang Đạo được thăng quân hàm Thượng tướng

(VTC News) -

Chiều 4/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Lê Quang Đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Lê Quang Đạo. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Thượng tướng Lê Quang Đạo sinh năm 1971, quê quán tỉnh Ninh Bình.

Có thời gian dài công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, ông Lê Quang Đạo từng đảm nhiệm các chức vụ: Đồn trưởng Đồn Biên phòng 59 (Tân Thanh); Phó Tham mưu trưởng rồi Tham mưu trưởng; Phó Chỉ huy trưởng rồi Chỉ huy trưởng.

Tháng 1/2020, ông Lê Quang Đạo được bổ nhiệm giữ chức Phó tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng. Đến tháng 9/2020 là Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng.

Ngày 22/10/2021, ông Lê Quang Đạo được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Ngày 22/9/2025, Thủ tướng có quyết định bổ nhiệm Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam Lê Quang Đạo giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu là cơ quan chỉ huy, điều hành Quân đội Nhân dân và Dân quân tự vệ; tổ chức, chỉ đạo sự phát triển của Quân đội Nhân dân và Dân quân tự vệ, đồng thời chỉ huy các hoạt động quân sự.

Bộ Tổng Tham mưu có Tổng Tham mưu trưởng, các Phó Tổng Tham mưu trưởng và các cục chức năng chịu trách nhiệm về tác chiến, huấn luyện chiến đấu, quân lực...Tổng Tham mưu trưởng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là người thay thế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành các hoạt động của Bộ Quốc phòng khi Bộ trưởng vắng mặt.