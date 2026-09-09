Phó hiệu trưởng nhận trách nhiệm vụ đỗ ô tô cạnh nơi học sinh chào cờ

(VTC News) -

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News chiều 9/9, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ tịch UBND phường Việt Hưng (TP Quảng Ninh) cho biết, nhà trường đã hoàn tất xác minh việc ô tô đỗ sát khu vực học sinh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (cơ sở 3) đang thực hiện nghi thức chào cờ ngày 7/9.

Theo xác minh của nhà trường, chiếc ô tô nói trên là do bà T.T.T., Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, người được phân công phụ trách cơ sở 3 điều khiển. Đây cũng là ngày đầu tiên bà T. đến làm việc tại cơ sở này.

Theo giải trình, sáng hôm xảy ra sự việc, bà T. đến trường khá sớm và được nhân viên bảo vệ hướng dẫn vị trí đỗ xe. Thực hiện theo hướng dẫn, bà đưa ô tô vào sân trường và đỗ gần khu vực nhà bảo vệ. Sau khi tiếp nhận phản ánh, bà T. đã đưa xe ra khỏi trường, đồng thời nhận trách nhiệm, xin rút kinh nghiệm sâu sắc và cam kết không để xảy ra sự việc tương tự. Bà T. cũng đang phải làm kiểm điểm liên quan sự việc.

Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt đỗ ô tô trong khu vực học sinh chào cờ. (Ảnh cắt từ video)

Trước đó, ngày 7/9, UBND phường Việt Hưng yêu cầu Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt xác minh thông tin ô tô đỗ chình ình ngay cạnh khu vực học sinh ở cơ sở 3 đang chào cờ. Sự việc được phản ánh trên mạng xã hội kèm hình ảnh, clip chiếc ô tô đỗ trong sân trường khi học sinh đang chào cờ khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

UBND phường yêu cầu nhà trường làm rõ thời gian, địa điểm, diễn biến sự việc, phương tiện và cá nhân liên quan; đồng thời xác định việc dừng, đỗ xe tại vị trí trên có phù hợp nội quy và yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn, tính trang nghiêm trong hoạt động chào cờ hay không. Đồng thời, chính quyền yêu cầu nhà trường xác định trách nhiệm của cá nhân liên quan. Nếu có vi phạm hoặc thiếu sót, nhà trường tổ chức kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân và chấn chỉnh theo thẩm quyền.

Sau sự việc, UBND phường Việt Hưng yêu cầu các trường học trên địa bàn chủ động rà soát, bố trí khu vực để phương tiện phù hợp, không ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục, sinh hoạt tập thể và an toàn của học sinh. Phòng Văn hóa - Xã hội phường được giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; đồng thời tham mưu Chủ tịch UBND phường xem xét, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân nếu có vi phạm.

UBND phường yêu cầu các trường quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên chấp hành nghiêm nội quy, giữ gìn hình ảnh, tác phong, kỷ luật và văn hóa của đội ngũ nhà giáo.