Ô tô đỗ chắn lối lên chùa Đại Tuệ ở Nghệ An gây ùn tắc kéo dài

Ngày 21/2, lãnh đạo UBND xã Đại Huệ (tỉnh Nghệ An) cho biết, đang tiến hành xác minh để làm rõ nội dung phản ánh về việc một chiếc ô tô đỗ giữa lối đi chính dẫn lên chùa Đại Tuệ gây ùn tắc cục bộ. Nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định.

Chiếc ô tô đỗ chắn ngang lối lên chùa Đại Tuệ gây bức xúc.

Trước đó, ngày 20/2, trên mạng xã hội xuất hiện một video ghi lại cảnh một chiếc ô tô mang biển kiểm soát 37B-262.xx đỗ giữa lối đi chính dẫn lên chùa Đại Tuệ trong thời điểm lượng người đến dâng hương khá đông, gây cản trở việc di chuyển và khiến khu vực này xảy ra ùn ứ cục bộ.

Trong video, một người đàn ông bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng việc đỗ xe chắn lối đi khiến nhiều người không có lối lên chùa, ảnh hưởng đến trật tự và gây phản cảm tại khu vực tâm linh. Hình ảnh ghi lại cho thấy người dân phải né tránh, len lỏi qua hai bên chiếc xe để tiếp tục di chuyển.

Chùa Đại Tuệ được Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận 4 kỷ lục: Ngôi chùa trên núi có hồ nhân tạo lớn nhất; Ngôi chùa có hệ thống tượng hồng ngọc nhiều nhất; Ngôi chùa có hệ thống tượng bằng gỗ dâu nguyên khối nhiều nhất; Ngôi chùa có hệ thống câu đối bằng thư pháp thuần Việt nhiều nhất Việt Nam.

Đây là điểm đến tâm linh thu hút đông đảo du khách, đặc biệt vào dịp đầu năm mới, nên tình trạng đỗ xe không đúng nơi quy định dễ gây mất an toàn và ảnh hưởng mỹ quan.

Dòng xe ùn tắc kéo dài đường lên chùa Đại Tuệ ngày 20/2.

Sau khi được chia sẻ rộng rãi, đoạn video nhận nhiều bình luận chỉ trích hành vi đỗ xe thiếu ý thức, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xử lý nếu có vi phạm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.