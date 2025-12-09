Nghệ sĩ Thương Tín và vai diễn để đời trong Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn

(VTC News) -

Thương Tín sinh năm 1956, từng là một trong những gương mặt đình đám của màn ảnh Việt thập niên 1980 - 1990. Với phong thái lãng tử, vẻ ngoài phong trần và lối diễn xuất ấn tượng, ông là cái tên được săn đón, đóng hàng trăm bộ phim, trong đó có những vai diễn trở thành thương hiệu.

Thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa

Một trong những vai diễn làm nên tên tuổi của nghệ sĩ Thương Tín là vai thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong loạt phim tình báo Ván bài lật ngửa. Đây là tác phẩm đen trắng kinh điển do Xí nghiệp phim Tổng hợp TP.HCM sản xuất, đạo diễn Khôi Nguyên (Lê Hoàng Hoa) thực hiện từ kịch bản của nhà văn Trần Bạch Đằng (bút danh Nguyễn Trương Thiên Lý).

Thương Tín trong vai Thiếu tá Lưu Kỳ Vọng của bộ phim "Ván bài lật ngửa".

Bộ phim kéo dài từ năm 1982 đến 1987 với 8 tập. Trong phim, Thương Tín chỉ xuất hiện ở hai tập 5 và 6 (Trời xanh qua kẽ lá và Lời cảnh cáo cuối cùng). Dù thời lượng không nhiều, vai phản diện Lưu Kỳ Vọng vẫn trở thành một trong những dấu ấn khó phai nhất của ông.

Với vai phản diện này, Thương Tín thể hiện được sự lưu manh, nham hiểm của nhân vật qua gương mặt góc cạnh, từng ánh mắt sắc lạnh, cái nhếch mép trâng tráo.

Nhiều khán giả cho rằng khó ai có thể thể hiện “đạt” như Thương Tín. Chính thần thái khiêu khích và cách diễn tiết chế nhưng sắc bén giúp nhân vật tuy ít đất diễn, nhưng vẫn trở thành biểu tượng phản diện nổi bật của màn ảnh Việt thập niên 1980.

Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn

Nhân vật Sáu Tâm, lấy nguyên mẫu từ ông Bảy Bê - đội trưởng đội 5 biệt động Sài Gòn - là vai diễn đưa tên tuổi Thương Tín gần gũi hơn với khán giả cả nước. Sáu Tâm hiện lên như chiến sĩ gan dạ, quả cảm, từng tham gia nhiều trận đánh gây chấn động như vụ tấn công khách sạn Caravelle hay cư xá Brink.

Ngay từ những tập đầu, Sáu Tâm bước lên màn ảnh với dáng dấp một chiến sĩ biệt động gan góc, táo bạo và quyết đoán.

Thương Tín vai Sáu Tâm trong phim "Biệt động Sài Gòn".

Ban đầu, trong kịch bản gốc, Sáu Tâm sống đến cuối phim. Nhưng khi bấm máy, đạo diễn Long Vân quyết định để nhân vật ngã xuống và đau đớn hơn, là cái chết bởi sự phản bội của chính đồng đội. Sự thay đổi này khiến câu chuyện thêm bi tráng, phơi bày tính khốc liệt tột cùng của chiến tranh đô thị.

Vai diễn của Thương Tín được đánh giá chân thực đến mức chính ông Sáu Tâm cũng thừa nhận nam diễn viên nỗ lực hết mình để tái hiện nhân vật sinh động, gần gũi với nguyên mẫu. Những hiểm nguy, những khoảnh khắc cận kề cái chết mà người thật từng trải qua đều được Thương Tín chuyển hóa thành cảm xúc đậm đặc trên màn ảnh.

Trích đoạn trong phim "Biệt động Sài Gòn"

Nhắc lại vai diễn để đời, Thương Tín từng nói: “Lạ lắm, khi đóng Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn, tôi lại diễn kiểu tưng tửng, vô lo nhất, vậy mà tiếng vang lại quá lớn. Có vai tôi dồn hết tâm trí nhưng khán giả ít nhớ, còn Sáu Tâm thì lại được nhắc mãi". Ông còn nhớ như in ngày phim ra mắt ở Hà Nội: sáu rạp lớn nhất Thủ đô đều chật kín, người xem chen nhau đến mức vỡ cả cửa rạp.

Tướng cướp Bạch Hải Đường trong Săn bắt cướp

Bộ phim Săn bắt cướp của đạo diễn Trần Phương ra mắt năm 1988, lấy cảm hứng từ vụ án tướng cướp khét tiếng Bạch Hải Đường và từng gây “sốt” phòng vé cuối thập niên 1980. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên đình đám thời bấy giờ như Thương Tín, Trọng Trinh, Lê Khanh, Hai Nhất, Hương Dung.

Vai diễn Bạch Hải Đường là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của ông.

Trong phim, Thương Tín hóa thân Bạch Hải Đường - siêu trộm lừng danh vùng Long Xuyên. Vai diễn được xem là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của ông. Bộ phim thành công vượt mong đợi, khán giả chen kín rạp, khiến cả ê-kíp bất ngờ trước sức hút lớn.

Để vào vai, Thương Tín từng tìm hiểu thực tế, đến tận phòng giam nơi Bạch Hải Đường từng bị giam giữ. Ông kể khoảnh khắc bước vào khu tử tội với không khí nặng nề, mùi ẩm thấp ám ảnh dù đã được dọn dẹp nhiều ngày. Cảm giác rợn người trong lần khảo sát đó trở thành ký ức khó quên và giúp ông khắc họa nhân vật sống động, chân thực hơn trên màn ảnh.

Ngũ quái Sài Gòn

Ngũ quái Sài Gòn từng là bộ phim được giới trẻ đầu những năm 2000 yêu thích bởi nhịp phim nhanh và những màn phá án kịch tính. Bên cạnh dàn diễn viên trẻ, Thương Tín vẫn giữ được sức hút riêng: phong độ điềm tĩnh, ánh mắt sắc và cách diễn tiết chế nhưng giàu nội lực khiến ông hoàn toàn không bị “lép vế”.

Thương Tín vào vai Thái Trượng Phu trong phim Ngũ quái Sài Gòn.

Trong phim, Thương Tín hóa thân thành Thái Trượng Phu - một “già gân” với tính cách khó lường. Mỗi phi vụ của nhân vật phản diện này đều mang màu sắc riêng, cho thấy tư duy biến hóa của ê-kíp và khả năng nhập vai đa dạng của ông. Vai Thái Trượng Phu không chỉ giúp Thương Tín tiếp cận nhóm khán giả trẻ mà còn chứng minh sự linh hoạt của ông trong những giai đoạn cuối sự nghiệp.