Phát hiện thi thể đôi nam nữ trong nhà thuê ở TP.HCM

Ngày 5/9, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc đôi nam nữ tử vong bất thường tại một căn nhà cho thuê trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 4/9, người dân sống trong hẻm 154 đường Trường Chinh (phường Đông Hưng Thuận) phát hiện mùi hôi nồng nặc bốc ra từ căn nhà một trệt, một lầu. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người dân tiến lại kiểm tra rồi nhanh chóng báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, cơ quan công an cùng lực lượng nghiệp vụ có mặt mở cửa kiểm tra.

Tại phòng ngủ trên lầu, lực lượng chức năng phát hiện đôi nam nữ đã tử vong từ trước, thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Bước đầu, công an đã làm rõ về danh tính của 2 người tử vong.

Hàng xóm xung quanh cho biết, hai nạn nhân có quan hệ tình cảm. Họ từ nơi khác đến đây thuê căn nhà trên để sinh sống gần một năm nay. Nhiều ngày này, hàng xóm không thấy họ ra khỏi nhà.