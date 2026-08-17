Phát hiện thi thể đôi nam nữ trong căn nhà cấp 4 ở Đồng Nai

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 16/8, một người dân đến nhà anh H.V.M (SN 1996, trú tại thôn Phước Hòa, xã Phước Sơn, TP Đồng Nai (trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) thì phát hiện người này đã tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực phòng khách.

Lực lượng chức năng giăng dây bảo vệ hiện trường nơi 2 người tử vong. (Ảnh: ĐC)

Tiếp tục kiểm tra bên trong phòng ngủ, người dân phát hiện thêm chị N.T.N (SN 2008, cùng trú tại thôn Phước Hòa, xã Phước Sơn) là bạn của anh M, cũng đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Phước Sơn đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường và tiến hành xác minh ban đầu.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận trên thi thể các nạn nhân có nhiều thương tích; hiện trường xuất hiện nhiều vết máu cùng 2 con dao nhọn.

Từ những thông tin thu thập được, bước đầu lực lượng chức năng nghi vấn vụ việc có dấu hiệu của hành vi phạm tội.

Hiện lực lượng công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời thu thập chứng cứ và lấy lời khai của những người liên quan để khẩn trương làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc.