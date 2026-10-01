Phấn đấu 50% thôn, tổ dân phố có câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau

(VTC News) -

Định hướng trên được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đưa ra khi phát biểu tại lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10, được tổ chức sáng 1/10 tại TP Hải Phòng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà người cao tuổi tiêu biểu từ 90 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn TP Hải Phòng. (Ảnh: chinhphu.vn)

Phó Thủ tướng nêu rõ Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những vận hội lớn, song cũng đối mặt với nhiều vấn đề thực tiễn cần chủ động giải quyết. Trong đó, già hóa dân số là xu thế tất yếu, tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Thực tiễn này đòi hỏi hệ thống an sinh, y tế và tổ chức đời sống cộng đồng phải có sự chuẩn bị từ sớm, từ xa, hướng tới nâng cao tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người cao tuổi nói riêng và người dân nói chung.

Phó Thủ tướng cho rằng tư duy về công tác người cao tuổi cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chuyển từ chăm sóc đơn thuần sang chăm sóc toàn diện, tích hợp; từ xác định người cao tuổi là đối tượng thụ hưởng sang coi đây là nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước; kết hợp giữa bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Từ đó, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, địa phương và Hội Người cao tuổi Việt Nam tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, người cao tuổi được khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026; phấn đấu khoảng 80% người cao tuổi biết ứng dụng công nghệ thông tin thông thường trên điện thoại thông minh.

“Phấn đấu 50% thôn, tổ dân phố có tối thiểu 1 câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau (hiện nay có khoảng 9.000 câu lạc bộ, 48.078 thôn, tổ dân phố); tập trung phát triển và mở rộng các loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… của người cao tuổi tại cộng đồng dân cư hướng tới chào mừng tuần lễ văn hóa và đại đoàn kết các dân tộc”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng lưu ý, công tác người cao tuổi phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Mỗi cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình. Mỗi gia đình phải thực sự là mái ấm để người cao tuổi được yêu thương, kính trọng, phụng dưỡng. Mỗi người dân phải có trách nhiệm gìn giữ và lan tỏa truyền thống “kính già, trọng thọ” tốt đẹp của dân tộc.

“Đặc biệt, phải chuẩn bị cho già hóa dân số từ sớm, từ xa; không chỉ giải quyết những vấn đề của người cao tuổi hôm nay mà phải tạo dựng ngay từ hôm nay những điều kiện để các thế hệ hiện tại có một tuổi già khỏe mạnh, chủ động và hạnh phúc trong tương lai”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng đồng thời yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc người cao tuổi toàn diện, đặc biệt quan tâm người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, sống cô đơn, ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với chăm lo, bảo vệ, các cấp, ngành và địa phương cần tạo cơ chế, môi trường phù hợp để người cao tuổi tiếp tục lao động, cống hiến, truyền nghề, truyền lại kinh nghiệm; tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học và xây dựng cộng đồng.

Đồng thời, các địa phương hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận công nghệ, thu hẹp khoảng cách số; thúc đẩy phát triển “kinh tế bạc”, vừa đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người cao tuổi, vừa mở rộng thị trường, dịch vụ và tạo thêm giá trị cho nền kinh tế.

Phó Thủ tướng cho rằng, chăm sóc tốt để người cao tuổi sống khỏe, sống vui; tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục cống hiến và phát huy giá trị.

“Cùng với đó lấy gia đình và cộng đồng làm nền tảng, từng bước xây dựng hệ thống chăm sóc người cao tuổi chuyên nghiệp. Tập trung nhân rộng hiệu quả mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Từng bước hình thành hệ thống dịch vụ chăm sóc dài hạn, đẩy mạnh xã hội hóa và huy động các nguồn lực xã hội”, Phó Thủ tướng định hướng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao kỷ niệm chương, bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. (Ảnh: chinhphu.vn)

Tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo Hải Phòng và Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng quà người cao tuổi tiêu biểu từ 90 tuổi trở lên đang sinh sống tại Hải Phòng; trao kỷ niệm chương, bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.