Petrovietnam mở rộng mạng lưới 108 phòng STEM trên cả nước

(VTC News) -

Cuối tháng 9/2026, tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Petrovietnam - Phong Thổ (Lai Châu), phòng giáo dục thực hành công nghệ (STEM) được đưa vào sử dụng, mở thêm cơ hội tiếp cận khoa học, công nghệ cho 1.050 học sinh thuộc 8 dân tộc.

Đây là ngôi trường vừa khai giảng năm học đầu tiên ngày 5/9/2026, được xây dựng trên diện tích 6,15ha với tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng, trong đó Petrovietnam tài trợ 245 tỷ đồng. Trường có 30 lớp học lý thuyết, 16 phòng học bộ môn, khu nội trú 860 học sinh cùng nhà ăn, nhà đa năng, bể bơi và các hạng mục phụ trợ.

Theo thầy Phùng Văn Ơn, Hiệu trưởng nhà trường, phòng STEM là cầu nối giúp học sinh vùng biên tiếp cận khoa học công nghệ hiện đại, phát triển tư duy sáng tạo và năng lực thực hành.

Sau gần một tuần được giảng viên Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) hướng dẫn, nhóm học sinh đã có thể tự lập trình và xây dựng mô hình cổng trường thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhận diện khuôn mặt, hướng tới tự động ghi nhận học sinh ra vào trường.

Ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam, cho rằng đưa công nghệ STEM, các mô hình khoa học và bài học thực hành năng lượng lên vùng biên là cách tạo cơ hội để học sinh vùng cao tiếp cận công nghệ hiện đại.

Theo Petrovietnam, phòng STEM tại Phong Thổ cũng là một điểm trong chương trình STEM Innovation Petrovietnam được Tập đoàn khởi động từ tháng 9/2025 với định hướng kiến tạo tương lai xanh. Sau 100 ngày, chương trình đã triển khai 108 phòng giáo dục thực hành công nghệ tại 34 tỉnh, thành phố.

Tập đoàn xác định thiết bị hiện đại phải đi cùng năng lực con người. Vì vậy, đào tạo giáo viên về AI, Internet vạn vật (IoT), robot, chuyển đổi số, lớp học thông minh và phương pháp xây dựng bài học STEM được triển khai song song với đầu tư cơ sở vật chất.

Trong năm 2026, Petrovietnam dự kiến tổ chức 21 hội thảo chuyên đề, hướng tới xây dựng đội ngũ giáo viên trở thành hạt nhân làm chủ công nghệ và duy trì hiệu quả hoạt động của các phòng STEM.

Lãnh đạo Petrovietnam cho biết việc xây dựng trường học và phòng STEM tại Phong Thổ mới là điểm khởi đầu cho quá trình đồng hành dài hạn với giáo dục vùng biên, góp phần hình thành hệ sinh thái giáo dục công nghệ gắn với thực tiễn.