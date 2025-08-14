Thời sự quốc tế 14/8: Ông Trump nói ông Putin 'đừng cản hòa bình Ukraine'

(VTC News) -

Ông Trump "cảnh báo" ông Putin

Tổng thống Trump đưa ra "cảnh báo" này chỉ vài ngày trước khi cuộc gặp lịch sử giữa ông và người đồng cấp Nga Putin tại Alaska diễn ra vào thứ Sáu tới.

Ông Trump không nêu rõ chi tiết hậu quả sẽ là gì, nhưng ám chỉ có thể bao gồm các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm khắc nếu cuộc họp thượng đỉnh lần đầu không đạt kết quả.

Cũng trong cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm thứ Tư, ông Trump mô tả cuộc gọi là “rất thân mật” và cho biết ông muốn sớm tổ chức một cuộc gặp thứ hai, lần này có sự tham gia của cả ông Zelensky nếu mọi việc suôn sẻ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Khi được hỏi liệu Nga có phải đối mặt với hậu quả nào không nếu ông Putin không đồng ý chấm dứt xung đột sau cuộc họp hôm thứ Sáu, ông Trump trả lời: "Có, họ sẽ phải chịu hậu quả."

Khi được hỏi liệu những hậu quả đó sẽ là lệnh trừng phạt hay thuế quan, ông Trump trả lời các phóng viên: "Tôi không cần phải nói. Sẽ có những hậu quả rất nghiêm trọng."

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh rằng Ukraine phải tham gia vào bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến lãnh thổ của mình, đồng thời nhắc lại sự ủng hộ đối với việc đảm bảo an ninh hậu chiến. Ông Zelensky cũng khẳng định rằng bất kỳ trao đổi lãnh thổ nào đều phải được Ukraine – đại diện bởi mình – đàm phán trực tiếp.

Kiev sẵn sàng thảo luận về lãnh thổ với Moskva

Thủ tướng Đức Friedrich Merz tiết lộ rằng Kiev sẵn sàng thảo luận về các vấn đề lãnh thổ với Moskva, nhưng chỉ với điều kiện Kiev không công nhận tính pháp lý của việc Nga kiểm soát.

Phát biểu trong một hội nghị trực tuyến với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Merz nhấn mạnh rằng Kiev muốn các cuộc đàm phán không chỉ tập trung vào lãnh thổ, mà còn phải đi kèm bảo đảm an ninh đáng tin cậy và hỗ trợ lâu dài từ phương Tây, để đảm bảo Ukraine có nền tảng vững chắc sau xung đột.

Thủ tướng Merz cũng khẳng định rằng Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng nỗ lực ngoại giao nên nằm trong một “chiến lược xuyên Đại Tây Dương tổng thể” – phản ánh sự phối hợp giữa Mỹ và châu Âu.

Quan điểm này của Thủ tướng Đức được đưa ra giữa bối cảnh hội đàm sắp tới giữa hai tổng thống Trump và Putin tại Alaska – nơi mà giới phân tích lo ngại rằng Ukraine có thể bị thiệt thòi nếu không tham gia trực tiếp vào các cuộc thảo luận lãnh thổ.

Hiện Moskva chưa đưa ra phản ứng chính thức trước đề xuất này. Nhưng giới quan sát cho rằng bất kỳ đàm phán nào nếu diễn ra, cũng sẽ đầy thách thức khi Nga vẫn duy trì các yêu sách kiểm soát vùng lãnh thổ mà Ukraine coi là chủ quyền của mình.

Pháp, Đức, Anh sẵn sàng khôi phục lệnh trừng phạt Iran

Pháp, Đức và Anh (còn gọi là nhóm E3), đã gửi thư đến Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng họ sẵn sàng khôi phục các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Iran, nếu Tehran không trở lại đàm phán về chương trình hạt nhân trước cuối tháng 8/2025.

Theo nội dung chính trong thư, được tờ Financial Times và báo Le Monde dẫn lại, nhóm E3 cho biết: “Nếu Iran không sẵn sàng đạt được giải pháp ngoại giao trước cuối tháng 8/2025, hoặc không tận dụng thời cơ gia hạn, E3 sẵn sàng kích hoạt cơ chế snapback(ám chỉ các biện pháp trừng phạt quay lại nhanh chóng, gần như không thể ngăn chặn)".

Họ nhấn mạnh đã đề xuất “mở rộng hạn chế” cho phép đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran, nhưng đến nay Iran vẫn chưa phản hồi tích cực.

Một quan chức quốc hội Iran, ông Manouchehr Mottaki – từng giữ chức ngoại trưởng từ 2005 đến 2010 – cảnh báo rằng quốc hội có thể nhanh chóng thông qua quyết định rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT) nếu các quốc gia châu Âu thực hiện các biện pháp trừng phạt. Ông cho biết điều này có thể xảy ra trong vòng 24 giờ sau khi E3 thực hiện cơ chế này.

Nhóm E3 hiện là một trong số ít thành viên còn lại của thỏa thuận hạt nhân 2015. Mỹ, Trung Quốc và Nga đã rút khỏi thoả thuận này.