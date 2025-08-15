Trực tiếp: Thượng đỉnh Trump-Putin, bàn kết thúc xung đột ở Ukraine

Thượng đỉnh Trump-Putin: Những điều cần biết

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir V. Putin vào ngày 15/8 (giờ địa phương) tại căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska. Trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh quan trọng này sẽ là thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, nơi Nga khởi động chiến dịch quân sự vào năm 2022.

Ông Trump sẽ tìm cách làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong khi đó, Ukraine và các đồng minh châu Âu lo ngại về bất kỳ thỏa thuận nào không có sự tham gia của Kiev.

Ông Trump lên đường đến Alaska. (Ảnh: Reuters)

Nhà Trắng cho biết các nhà lãnh đạo sẽ bắt đầu cuộc họp lúc 11 giờ sáng giờ địa phương. Ông Trump và ông Putin trước tiên sẽ có một cuộc thảo luận 1-1 với sự hỗ trợ của phiên dịch viên, sau đó là các cuộc đàm phán của các phái đoàn và "một bữa trưa làm việc".

Điện Kremlin cho biết thêm, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo chung vào cuối cuộc họp. Tờ New York Times dự kiến phát trực tiếp cuộc họp báo.

Ông Trump đã khởi hành lúc 5h45 chiều 14/8.

Tổng thống Mỹ đã giảm kỳ vọng về một bước đột phá trong cuộc gặp, dừng lại ở việc "tìm hiểu lập trường của mọi người". Ông nói thêm: "Nếu đó là một cuộc họp tồi tệ, nó sẽ kết thúc rất nhanh chóng, và nếu đó là một cuộc gặp tốt đẹp, chúng tôi sẽ đạt được hòa bình trong tương lai gần".

Ông Trump cũng đã có các cuộc thảo luận xuyên Đại Tây Dương trước thượng đỉnh, bao gồm cả cuộc họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Các nhà lãnh đạo châu Âu nói đã cùng ông Trump vạch ra một chiến lược, bao gồm việc nhấn mạnh rằng bất kỳ kế hoạch hòa bình nào cũng phải bắt đầu bằng một lệnh ngừng bắn và không được đàm phán mà không có Ukraine.

Ông Trump cho biết ông sẽ gọi điện cho ông Zelensky, sau đó là các nhà lãnh đạo châu Âu, sau cuộc họp ở Alaska.

Điện Kremlin cho biết phái đoàn Nga sẽ bao gồm Ngoại trưởng Sergey V. Lavrov; ông Yuri V. Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại của ông Putin; Bộ trưởng Quốc phòng Andrei R. Belousov; Bộ trưởng Tài chính Anton G. Siluanov; và ông Kirill A. Dmitriev, người đứng đầu Quỹ Đầu tư Quốc gia Nga và là Đại diện Đặc biệt của ông Putin về Đầu tư và Hợp tác Kinh tế.

Nhà Trắng cho biết trong số những người đi cùng ông Trump trên chuyên cơ Không lực Một sẽ có Ngoại trưởng Marco Rubio; Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent; Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick; Giám đốc CIA John Ratcliffe; và Steve Witkoff, đặc phái viên của ông Trump, người đã có nhiều cuộc gặp trong năm nay với ông Putin.