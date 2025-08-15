Tổng thống Trump nói ông Putin sẵn sàng đạt thỏa thuận về Ukraine

(VTC News) -

Ông Trump nói Putin sẵn sàng đạt thỏa thuận về Ukraine

Phát biểu ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin vào hôm nay 15/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã sẵn sàng chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Tuy nhiên, ông thừa nhận hòa bình có thể đòi hỏi ít nhất một cuộc gặp thứ hai với sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong khi đó, ông Zelensky cùng các đồng minh châu Âu đã tăng cường nỗ lực trong tuần này nhằm ngăn chặn khả năng Mỹ và Nga đạt được một thỏa thuận song phương tại hội nghị ở Alaska, có thể khiến Ukraine dễ bị tổn thương trong tương lai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Tôi nghĩ Tổng thống Putin sẽ kiến tạo hòa bình, tôi nghĩ Tổng thống Zelensky cũng sẽ kiến tạo hòa bình”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng. “Chúng ta hãy chờ xem liệu họ có hòa hợp hay không.”

Tổng thống Trump đã hạ thấp kỳ vọng về một lệnh ngừng bắn ngay tại hội nghị thượng đỉnh, đồng thời nhấn mạnh một cuộc gặp thứ hai có thể mang tính quyết định hơn. “Tôi nghĩ đây sẽ là một cuộc gặp tốt đẹp, nhưng cuộc gặp quan trọng hơn sẽ là cuộc gặp thứ hai. Khi đó sẽ có Tổng thống Putin, Tổng thống Zelensky, tôi, và có thể là một số nhà lãnh đạo châu Âu khác. Cũng có thể không. Tôi chưa biết.”

Tổng thống Putin: Nỗ lực của Mỹ là 'mạnh mẽ và chân thành'

Trước đó, Tổng thống Nga Putin đã họp với các bộ trưởng và quan chức an ninh cấp cao để chuẩn bị cho cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Alaska.

Trong phát biểu trên truyền hình, ông Putin khẳng định Mỹ đang tiến hành “những nỗ lực mạnh mẽ và chân thành, theo quan điểm của tôi, nhằm chấm dứt các hành động thù địch, chấm dứt khủng hoảng và đạt được thỏa thuận có lợi cho tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột này.”

Theo ông, những nỗ lực đó hướng tới việc “tạo ra các điều kiện hòa bình lâu dài giữa hai nước, ở châu Âu và trên toàn thế giới – nếu trong các giai đoạn tiếp theo, chúng ta đạt được các thỏa thuận về kiểm soát vũ khí tấn công chiến lược”.

Tổng thống Nga Putin.

Bình luận này cho thấy Moskva có thể đưa vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân vào chương trình nghị sự như một phần của cuộc thảo luận sâu rộng về an ninh với Washington. Một trợ lý Điện Kremlin cũng tiết lộ với Reuters, hai tổng thống Putin và Trump dự kiến thảo luận về “tiềm năng to lớn chưa được khai thác” trong quan hệ kinh tế song phương.

Theo Điện Kremlin, sự kiện sẽ bắt đầu bằng cuộc trò chuyện riêng giữa hai nhà lãnh đạo, tiếp theo là cuộc gặp giữa phái đoàn Nga và Hoa Kỳ.

Ông Trump trước đó đã mô tả hội nghị thượng đỉnh là một "cuộc gặp gỡ thăm dò" sẽ giúp ông xác định liệu xung đột Ukraine có thể được giải quyết hay không. Ông cho biết nếu các cuộc đàm phán diễn ra tốt đẹp, ông có thể tìm kiếm một vòng đàm phán thứ hai giữa Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm thứ Năm cho biết ông Trump sẽ theo đuổi mọi phương án khả thi để chấm dứt xung đột một cách hòa bình trong cuộc gặp với người đồng cấp Putin. Bà nói thêm rằng tổng thống Mỹ không muốn áp đặt bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào đối với Nga mà thay vào đó sẽ giải quyết tình hình thông qua ngoại giao.