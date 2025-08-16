Ông Putin: Sẽ không có xung đột ở Ukraine nếu ông Trump là Tổng thống năm 2022

(VTC News) -

Ngày 15/8 (giờ địa phương), trong buổi họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu, cuộc xung đột ở Ukraine sẽ không xảy ra nếu ông Donald Trump là Tổng thống Mỹ vào năm 2022.

Ông Putin nhấn mạnh: “Tổng thống Trump và tôi đã thiết lập mối quan hệ rất tốt đẹp, mang tính thực tiễn và đáng tin cậy. Tôi có mọi lý do để tin bằng cách đi theo con đường này, chúng ta có thể đạt được và càng sớm càng tốt sẽ kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine".

Tổng thống Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Donald Trump sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga. (Ảnh: Getty)

Tổng thống Trump từ lâu tuyên bố ông có thể ngăn chặn cuộc xung đột toàn diện xảy ra dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden. Ông Putin cũng nhấn mạnh tuyên bố này của ông Trump là đúng, trùng với lập trường ông từng nêu trước đây.

Theo Tổng thống Nga, vào năm 2022, ông đã cố gắng thuyết phục ông Biden tránh để tình hình tiến triển đến mức "có thể xảy ra hậu quả nghiêm trọng dưới hình thức hành động quân sự".

Cũng tại buổi họp báo, Tổng thống Trump cho biết ông và Tổng thống Putin "đạt một số tiến triển" và "tiến triển lớn" trong cuộc gặp song phương. Tuy nhiên, ông nói thêm, "sẽ không có thỏa thuận nào cho đến khi có được thỏa thuận".

"Tôi sẽ triệu tập NATO ngay sau đây. Tôi sẽ triệu tập những người mà tôi cho là phù hợp. Và tất nhiên, tôi sẽ gọi Tổng thống Volodymyr Zelensky và thông báo cho ông ấy về cuộc họp hôm nay. Quyết định cuối cùng là ở họ", ông Trump nói.

“Chúng tôi đã có một cuộc họp cực kỳ hiệu quả và đã thống nhất được nhiều điểm", Tổng thống Mỹ tuyên bố.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin cho hay cuộc đàm phán giữa lãnh đạo Mỹ - Nga diễn ra trong bầu không khí tôn trọng.

"Các cuộc đàm phán của chúng tôi diễn ra trong bầu không khí tôn trọng, xây dựng và tôn trọng lẫn nhau, rất kỹ lưỡng và hữu ích”, ông Putin nói, cảm ơn ông Trump với lời mời tới Alaska.

“Việc gặp nhau ở đây là hoàn toàn hợp lý, bởi vì mặc dù hai nước chúng ta cách nhau bởi đại dương nhưng thực tế lại là những nước láng giềng gần”.

“Tôi đồng ý với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng an ninh của Ukraine phải được đảm bảo và tất nhiên, chúng tôi sẵn sàng giải quyết vấn đề đó. Tôi hy vọng rằng thỏa thuận mà chúng ta đạt được cùng nhau sẽ giúp tiến gần hơn đến mục tiêu đó và mở đường cho hòa bình ở Ukraine", nhà lãnh đạo Nga phát biểu.

Cuộc họp báo kết thúc mà không phần trả lời câu hỏi từ truyền thông. Cả hai tổng thống không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về những gì ông Putin gọi là thỏa thuận mà họ đạt được trong 3 giờ đàm phán.