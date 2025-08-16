Toàn cảnh cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Putin tại Alaska

(VTC News) -

Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump đến căn cứ Elmendorf-Richardson để tham gia hội nghị thượng đỉnh. (Video: Reuters)

Ngày 15/8 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc nói chuyện tại căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska.

Đây là lần đầu tiên ông Trump và ông Putin gặp nhau trực tiếp kể từ hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản năm 2019. Sự kiện cũng đánh dấu lần đầu một lãnh đạo Nga đặt chân đến Alaska kể từ khi Moskva bán vùng lãnh thổ này cho Washington vào năm 1867.

Lễ đón đặc biệt tại sân bay

Vào khoảng 10h30 ngày 15/8 (1h30 ngày 16/8 giờ Hà Nội), chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh xuống căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson ở thành phố Anchorage, bang Alaska.

Khoảng 30 phút sau đó, ông Trump bước xuống chuyên cơ và đợi ông Putin trên đường băng. Hai lãnh đạo bắt tay và cười nói vui vẻ, Tổng thống Trump còn vỗ vào tay của lãnh đạo Nga. Sau đó, ông Trump cùng ông Putin bước đi trên thảm đỏ để lên bục chụp hình. Đội hình gồm một oanh tạc cơ B-2 và 4 tiêm kích F-35 bay biểu diễn ở phía trên. Trong khi máy bay F-22 Mỹ đặt ở hai bên thảm đỏ.

Ông Putin lên xe của ông Trump rời sân bay.

Theo thông tin từ truyền thông Nga, nhà lãnh đạo Mỹ chủ động mời người đồng cấp Putin ngồi cùng xe và ông chủ Điện Kremlin đã nhận lời. Không có phụ tá nào ngồi cùng với hai nhà lãnh đạo.

Động thái này được đánh giá là khá bất thường. Khi ông Trump từng muốn ngồi cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp tại Singapore năm 2018, nhưng trợ lý thuyết phục ông từ bỏ ý định này.

Địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh là căn phòng tại căn cứ Elmendorf-Richardson. Ông Trump và ông Putin ngồi cạnh nhau, phía sau là phông nền màu xanh có dòng chữ "Theo đuổi hòa bình".

Phóng viên được mời ra khỏi phòng để nhà lãnh đạo bắt đầu hội đàm từ 11h30 (giờ địa phương).

Oanh tạc cơ B-2 và các tiêm kích F-35 chào đón ông Putin. (Ảnh: Getty)

Thay vì diễn ra theo hình thức một - một như kế hoạch ban đầu, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ diễn ra theo hình thức ba - ba với sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff cùng Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Yuri Ushakov, cố vấn của Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại.

Cuộc họp diễn ra trong hơn 3 tiếng thay vì dự kiến 6 - 7 như ban đầu. Hai lãnh đạo sau đó trả lời câu hỏi từ phóng viên.

Đạt tiến bộ lớn trong hội nghị thượng đỉnh

Buổi họp báo bắt đầu với bài phát biểu của Tổng thống Putin. Theo thường lệ, khi Tổng thống Mỹ tiếp nguyên thủ nước ngoài, cuộc họp báo sẽ bắt đầu bằng phát biểu của lãnh đạo chủ nhà và sau đó khách mời lên tiếng, nhưng lần này lại khác.

Ông Trump và Putin tại cuộc họp báo. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga cho biết ông đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Trump, bày tỏ hy vọng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhà lãnh đạo châu Âu "sẽ không cản trở" tiến trình chấm dứt xung đột. Tổng thống Putin cũng nhắc lại yêu cầu cần giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.

Đồng thời, ông Putin thừa nhận quan hệ Nga - Mỹ bị ảnh hưởng trong thời gian qua. Ông Putin nhấn mạnh: "Như chúng ta biết, 4 năm trôi qua mà không có hội nghị thượng đỉnh nào giữa Nga và Mỹ. Đó là khoảng thời gian dài. Khoảng thời gian này rất khó khăn cho quan hệ song phương. Thành thật mà nói, quan hệ đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh. Tôi nghĩ điều đó không có lợi cho đất nước chúng ta và toàn thế giới".

Theo Tổng thống Nga, cuộc xung đột ở Ukraine sẽ không xảy ra nếu ông Donald Trump là Tổng thống Mỹ vào năm 2022. Ông Putin cho biết vào năm 2022, ông đã cố gắng thuyết phục cựu Tổng thống Joe Biden tránh để tình hình tiến triển đến mức "có thể xảy ra hậu quả nghiêm trọng dưới hình thức hành động quân sự".

Tổng thống Putin thông báo kết quả cuộc gặp thượng đỉnh. (Ảnh: Reuters)

Cùng với đó, ông Putin đồng ý với quan điểm của ông Trump rằng an ninh của Ukraine cần được đảm bảo và sẵn sàng làm việc về vấn đề này. Cuối cùng, Tổng thống Putin đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh tiếp theo tại thủ đô Moskva. "Lần tới ở Moskva", ông Putin nói bằng tiếng Anh.

Đáp lại, ông Trump nói bản thân có thể hứng chỉ trích nếu chấp nhận đề nghị này, song không bác bỏ. "Ồ, đó là đề xuất thú vị, tôi sẽ gặp chút khó khăn liên quan, nhưng tôi có thể thấy điều đó diễn ra", ông nói.

Về phần Tổng thống Trump, ông bắt đầu bài phát biểu bằng lời khen về cuộc đàm phán giữa ông cùng người đồng cấp Nga diễn ra "cực kỳ hiệu quả", nhưng ông nhấn mạnh "cần phải làm nhiều hơn nữa" để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Trump phát biểu tại họp báo. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump cho biết thêm ông và Tổng thống Putin đã "đạt một số tiến triển" và "tiến triển lớn" trong cuộc gặp song phương nhưng "chưa có thỏa thuận nào".

"Tôi sẽ triệu tập NATO ngay sau đây. Tôi sẽ triệu tập những người mà tôi cho là phù hợp. Và tất nhiên, tôi sẽ gọi Tổng thống Volodymyr Zelensky và thông báo cho ông ấy về cuộc họp hôm nay. Quyết định cuối cùng là ở họ", ông Trump nói.

“Chúng tôi đã có một cuộc họp cực kỳ hiệu quả và đã thống nhất được nhiều điểm", Tổng thống Mỹ tuyên bố.

Hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ nhanh chóng kết thúc buổi họp báo và rời khỏi phòng báo mà không trả lời câu hỏi nào từ báo giới. Theo thống kê của CNN, Tổng thống Nga phát biểu khoảng 8 phút, trong khi Tổng thống Mỹ nói khoảng 3 phút.