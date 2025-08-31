Ông Putin đến Trung Quốc

(VTC News) -

Sáng 31/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thành phố Thiên Tân để tham dự loạt sự kiện trong chuyến thăm 4 ngày đến Trung Quốc. Trong đó, ông Putin sẽ tham gia Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra từ ngày 31/8 đến 1/9.

Cố vấn của Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại, ông Yury Ushakov cho rằng chuyến công du nước ngoài dài ngày như vậy là "sự kiện khác thường và hiếm có" đối với ông Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại sân bay Thiên Tân. (Ảnh: TASS)

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng thông tin Tổng thống Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tham dự lễ duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, ngày 3/9. Đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo xuất hiện cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc duyệt binh quy mô lớn vào ngày 3/9 tới tại Thủ đô Bắc Kinh, đánh dấu lần duyệt binh thứ hai kể từ năm 2015 ở quốc gia này để kỷ niệm 80 năm ngày Chiến thắng phát xít trong Thế chiến II.

CNA dẫn lời quan chức quân sự Trung Quốc cho biết hàng trăm máy bay, bao gồm máy bay chiến đấu và máy bay ném bom cũng như thiết bị mặt đất chưa từng xuất hiện trước công chúng sẽ xuất hiện trong cuộc duyệt binh lần này.

Cuộc duyệt binh dự kiến kéo dài 70 phút, với sự tham gia của 45 đoàn quân do Chủ tịch Tập Cận Bình thị sát tại Quảng trường Thiên An Môn cùng nhiều nhà lãnh đạo và quan chức nước ngoài, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo từng tham dự lễ duyệt binh năm 2015 của Trung Quốc.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bắc Kinh đã tổ chức hai buổi diễn tập quy mô lớn vào các ngày cuối tuần từ 9 - 10/8 và từ 16 - 17/8, với sự tham dự của 22.000 và 40.000 người, bao gồm quân đội, cảnh sát và khán giả.