Trung Quốc tổ chức duyệt binh quy mô lớn, huy động hàng trăm khí tài

(VTC News) -

Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc duyệt binh quy mô lớn vào ngày 3/9 tới tại thủ đô Bắc Kinh, đánh dấu lần duyệt binh thứ hai kể từ năm 2015 ở quốc gia này để kỷ niệm 80 năm ngày Chiến thắng phát xít trong Thế chiến II.

CNA dẫn lời quan chức quân sự Trung Quốc cho biết hàng trăm máy bay, bao gồm máy bay chiến đấu và máy bay ném bom cũng như thiết bị mặt đất chưa từng xuất hiện trước công chúng sẽ xuất hiện trong cuộc duyệt binh lần này.

Phương tiện dưới nước không người lái được nhìn thấy trong buổi diễn tập duyệt binh tại Trung Quốc. (Ảnh: Mạng xã hội Trung Quốc)

Quân đội Trung Quốc cũng ra mắt nhiều loại khí tài khác ở sự kiện, trong đó có vũ khí siêu vượt âm, xe tải với hệ thống đánh chặn thiết bị bay không người lái, xe tăng thế hệ mới và máy bay cảnh báo sớm phục vụ nhóm tác chiến tàu sân bay. Nhiều tùy viên quân sự và nhà phân tích an ninh tiết lộ họ đang mong đợi rất nhiều vũ khí và thiết bị mới tại cuộc duyệt binh.

Việc Trung Quốc có bổ sung thêm các loại tên lửa, đặc biệt là phiên bản chống hạm và vũ khí siêu thanh được xem là điều đáng mong chờ trong lần duyệt binh này.

Phó Ban tổ chức Lễ duyệt binh Ngô Trạch Khả phát biểu với phóng viên: "Vũ khí và trang thiết bị sẽ chứng minh đầy đủ khả năng mạnh mẽ của quân đội chúng ta trong việc thích ứng với những tiến bộ công nghệ, mô hình chiến tranh đang phát triển và giành chiến thắng trong những cuộc xung đột trong tương lai".

Theo nhiều quan chức quân sự, các loại vũ khí mới dự kiến ​​ra mắt tại cuộc duyệt binh sẽ chiếm một phần đáng kể trong số những vũ khí được trưng bày.

Hiện tại, chúng đã lăn bánh trên nhiều con phố ở Bắc Kinh, một số che phủ bằng những tấm bạt lớn để tránh ánh mắt tò mò, nhưng hình bóng của tên lửa, xe tăng và phương tiện ngầm vẫn không thể nhầm lẫn.

"Tôi muốn xem liệu có màn trình diễn máy bay không người lái nào không hoặc các binh chủng khác nhau sẽ thể hiện như thế nào theo từng đội hình. Tôi cũng quan tâm đến sức mạnh quân sự của đất nước chúng tôi, chẳng hạn như xe tăng", một du khách sống tại tỉnh Vân Nam đang đến du lịch tại Bắc Kinh cho biết.

Tên lửa YJ có thể xuất hiện trong lễ duyệt binh. (Ảnh: Mạng xã hội Trung Quốc)

Hiện tại, Trung Quốc chưa công bố số lượng cụ thể binh sĩ, vũ khí và trang thiết bị được huy động tham gia lễ duyệt binh. Tuy nhiên, trong lễ duyệt binh năm 2015, có hơn 12.000 binh sĩ Trung Quốc và một số nước diễu hành qua quảng trường Thiên An Môn.

"Các vũ khí và trang thiết bị quân sự sẽ thể hiện đầy đủ năng lực của quân đội Trung Quốc trong thích ứng với tiến bộ công nghệ, các mô hình tác chiến đang phát triển và khả năng giành chiến thắng trong những cuộc xung đột tương lai", thiếu tướng Ngô Trạch Khỏa, phó trưởng ban tổ chức duyệt binh cho biết.

Cuộc duyệt binh dự kiến kéo dài 70 phút, với sự tham gia của 45 đoàn quân do Chủ tịch Tập Cận Bình thị sát tại Quảng trường Thiên An Môn cùng với nhiều nhà lãnh đạo và quan chức nước ngoài, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo từng tham dự lễ duyệt binh năm 2015 của Trung Quốc.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bắc Kinh đã tổ chức hai buổi diễn tập quy mô lớn vào các ngày cuối tuần từ 9 - 10/8 và từ 16 - 17/8, với sự tham dự của 22.000 và 40.000 người, bao gồm quân đội, cảnh sát và khán giả.

Nhiều tuyến đường ở Bắc Kinh bị chặn hôm 16/8 để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt trước lễ duyệt binh. (Ảnh: Reuters)

Trong buổi diễn tập hôm 17/8, nhiều loại vũ khí tối tân cũng xuất hiện. Trong đó có tên lửa chống hạm siêu thanh, hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa di động, phương tiện không người lái dưới nước, vũ khí laser cỡ lớn, biên đội máy bay không người lái cùng nhiều dòng xe tăng, xe bọc thép thế hệ mới.

Trong loạt vũ khí xuất hiện tại thủ đô, nổi bật là các tên lửa chống hạm mới thuộc dòng YJ. Trong đó có YJ-15 cùng 3 loại tên lửa thuộc dòng siêu thanh: YJ-17, YJ-19 và YJ-20.

Nhà lãnh đạo hàng đầu từ Indonesia, Malaysia cùng một số nước Đông Nam Á có thể sẽ tham dự lễ duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn. Trong đó, lãnh đạo Campuchia, Lào và Myanmar dự kiến ​​có mặt sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân.

Đối với Trung Quốc, hình ảnh các nhà lãnh đạo khu vực tham dự lễ duyệt binh thể hiện tinh thần đoàn kết và tính chính danh. Đối với nền kinh tế của nhiều quốc gia Đông Nam Á, đây cũng là cơ hội để thu hút thương mại và đầu tư từ Trung Quốc.