Ông Putin: Nga, Trung Quốc phản đối các lệnh trừng phạt thương mại

(VTC News) -

Trong cuộc phỏng vấn với Tân Hoa Xã được công bố trước chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Nga Putin cho biết, coi quan hệ đối tác Moskva - Bắc Kinh là một lực lượng ổn định trên trường thế giới, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình các vấn đề toàn cầu.

Nga và Trung Quốc cùng phản đối các lệnh trừng phạt thương mại được xem là “phân biệt đối xử”, vì những biện pháp này đang cản trở tiến trình phát triển kinh tế – xã hội của thế giới. Ông Putin nhấn mạnh rằng hai nước sẽ tiếp tục hợp tác để loại bỏ các rào cản thương mại song phương, thúc đẩy hợp tác kinh tế – công nghiệp ở nhiều lĩnh vực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuyên bố được đưa ra trước chuyến thăm Trung Quốc kéo dài bốn ngày của ông Putin kể từ tháng 5 năm ngoái được Điện Kremlin mô tả là “chưa từng có”.

Nga và Trung Quốc muốn khẳng định quan hệ đối tác chiến lược “không giới hạn”, đồng thời phản đối những chính sách trừng phạt đơn phương từ phương Tây, thể hiện qua mức kỷ lục 245 tỷ USD thương mại song phương trong năm 2024 giữa hai nền kinh tế.

Trong chuyến đi này, ông Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, và dự lễ duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn.

Tại Bắc Kinh, hai nhà lãnh đạo Putin - Tập Cận Bình sẽ hội đàm theo hình thức mở rộng với sự tham gia của các bộ trưởng chủ chốt và lãnh đạo doanh nghiệp, sau đó là hội đàm riêng. Chương trình nghị sự bao gồm an ninh khu vực, quan hệ với Mỹ, xung đột ở Ukraine và các hội nghị thượng đỉnh đa phương sắp tới.

Bên lề hội nghị, ông Putin dự kiến ​​sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo từ Iran, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác.