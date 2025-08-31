Thủ tướng đến Thiên Tân dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải

Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Tân Hải có: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc Lưu Vĩ; Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Thiên Tân Dụ Vân Lâm; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phan Thanh Bình; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Thiên Tân, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025. (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị Thượng đỉnh SCO 2025 tổ chức tại Thiên Tân, Trung Quốc là hoạt động quan trọng nhất trong chuỗi hơn 10 hoạt động do Trung Quốc đã và sẽ tổ chức trên vai trò Chủ tịch luân phiên giai đoạn 2024-2025.

Hội nghị dự kiến có hơn 20 lãnh đạo các nước (10 thành viên chính thức; 1 nước quan sát viên; 7 nước đối tác đối thoại và một số nước tham dự với tư cách "Khách mời của nước chủ nhà") và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế.

Hội nghị dự kiến sẽ thông qua một số văn kiện như: Tuyên bố Thiên Tân, Quyết định của Hội đồng Nguyên thủ các nước thành viên SCO về Kế hoạch phát triển SCO trong 10 năm tới, Tuyên bố của Nguyên thủ các nước nhân kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Phiên họp của Hội nghị Thượng đỉnh SCO mở rộng có chủ đề "Thực hiện chủ nghĩa đa phương, duy trì an ninh khu vực, thúc đẩy phát triển bền vững".

Trung Quốc coi SCO là một trụ cột trong chính sách ngoại giao láng giềng, muốn thông qua SCO để dẫn dắt các nước phương Nam toàn cầu, thúc đẩy thiết lập hệ thống quản trị toàn cầu theo hướng có lợi cho Trung Quốc. Những năm gần đây, bên cạnh trọng tâm hợp tác về an ninh, chống khủng bố, SCO tăng cường mở rộng hợp tác từ an ninh sang các lĩnh vực kinh tế, kết nối, văn hóa, giáo dục, du lịch...

Chuyến công tác của Thủ tướng tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện và Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt là thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác thực chất về kinh tế - thương mại - đầu tư, các dự án lớn về phát triển hạ tầng chiến lược.

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc từ khi nâng tầm quan hệ lên Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược (tháng 12/2023) tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, thuận lợi hơn, có những bước chuyển biến rõ nét, khá toàn diện theo định hướng "6 hơn".

Tin cậy chính trị được tăng cường thông qua trao đổi chiến lược cấp cao mật thiết chưa từng có; cơ chế hợp tác ngày càng toàn diện; hợp tác thực chất phát triển, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư tăng trưởng tích cực; giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa diễn ra sôi động.

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và "Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025", các bộ, ngành, địa phương hai bên tích cực tổ chức các hoạt động giao lưu. Hợp tác tại các diễn đàn quốc tế cũng được mở rộng. Hai bên duy trì các cơ chế đối thoại để nỗ lực kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng. Tuy nhiên, quan hệ hai nước vẫn còn một số tồn tại, bất cập.

Cộng đồng người Việt Nam tại Thiên Tân đón Thủ tướng Phạm Minh Chính sang tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025. (Ảnh: TTXVN)

Chuyến công tác lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng là dịp tiếp tục trao đổi chiến lược, tăng cường tin cậy chính trị với các nhà lãnh đạo của Trung Quốc, tìm ra giải pháp đối với các vấn đề tồn tại giữa hai nước, đặc biệt là trong vấn đề Biển Đông, từ đó duy trì môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển của hai nước trong thời gian tới.