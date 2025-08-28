Ông Putin và ông Kim Jong Un dự lễ duyệt binh ở Trung Quốc

(VTC News) -

Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ tham dự lễ duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, vào ngày 3/9, Reuters cho biết. Đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo xuất hiện cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết sẽ có hơn 20 nhà lãnh đạo nước ngoài tới dự sự kiện bao gồm: Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko, Tổng thống Iran Masoud Pezashkian, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Li Junhua....

Chủ tịch Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo quốc tế sẽ theo dõi lễ duyệt binh từ khán đài của quảng trường Thiên An Môn.

Tổng thống Vladimir Putin của Nga và lãnh đạo Kim Jong Un. (Ảnh: Sputnik)

Lễ duyệt binh dự kiến sẽ là cuộc trình diễn quân sự quy mô của Trung Quốc. Máy bay chiến đấu, hệ thống phòng thủ tên lửa và vũ khí siêu vượt âm sẽ được trưng bày dưới sự chứng kiến của các nhà lãnh đạo quốc tế.

Trước đó, Hãng tin Vesti 1 của Nga trích dẫn phóng viên Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin sẽ đến Trung Quốc 4 ngày và dự kiến ​​sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Tổng thống Nga cũng dự kiến ​​sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc trong lịch trình.

Lễ duyệt binh cũng khẳng định quan hệ chiến lược ngày càng khăng khít giữa Trung Quốc, Nga và Triều Tiên.