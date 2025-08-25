Thời sự quốc tế 25/8: Tổng thống Putin đến Trung Quốc

(VTC News) -

Tổng thống Putin đến Trung Quốc trong tuần này

Hãng tin Vesti 1 của Nga trích dẫn phóng viên Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin sẽ đến Trung Quốc 4 ngày và dự kiến ​​sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Tổng thống Nga cũng dự kiến ​​sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc trong lịch trình.

Chuyến thăm này được cho là chuyến công du nước ngoài dài nhất của nhà lãnh đạo Nga kể từ năm 2014.

Mặc dù không nêu rõ ngày chính xác của chuyến thăm, nhưng hội nghị thượng đỉnh SCO kéo dài hai ngày dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 31/8 tới.

Tổng thống Nga Putin.

Ngoài ra, Bắc Kinh sẽ tổ chức các sự kiện kỷ niệm lớn vào ngày 3/9 để đánh dấu 80 năm ngày chiến thắng phát xít.

Trước đó, tại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng vào tháng 5, Tổng thống Putin đã chấp nhận lời mời cá nhân của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc sẽ tham dự lễ kỷ niệm tại nước này.

Nga và Ukraine tiếp tục trao đổi tù binh

Nga và Ukraine đã thực hiện một cuộc trao đổi tù nhân mới, mỗi bên trao trả 146 người, với sự trung gian của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Đây là một trong những đợt trao đổi lớn nhất trong nhiều tháng qua giữa hai quốc gia đang xung đột.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, những binh sĩ Nga được phóng thích hiện đã được đưa đến Belarus, nơi họ nhận được chăm sóc y tế và hỗ trợ tâm lý. Ngoài ra, Ukraine cũng trao trả 8 công dân Nga – là cư dân vùng Kursk.

Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận thông tin trên kênh Telegram, đồng thời công bố hình ảnh nhiều binh sĩ Ukraine được thả về nước. Nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ lời cảm ơn tới UAE vì vai trò hòa giải và khẳng định Kiev sẽ tiếp tục nỗ lực để đưa thêm nhiều người.

Các đợt trao đổi tù nhân được đánh giá là một trong số ít lĩnh vực hợp tác hiếm hoi giữa Moskva và Kiev kể từ khi chiến sự bùng phát hơn ba năm trước, bất chấp bầu không khí căng thẳng trên chiến trường và tại bàn đàm phán quốc tế.