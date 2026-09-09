Ông Nguyễn Thanh Nhàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

(VTC News) -

Tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra chiều ngày 9/9, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, với 100% đại biểu có mặt đồng ý.

Trước đó, ngày 7/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp (bìa phải) tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thanh Nhàn giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và ông Phạm Thành Ngại giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. (Ảnh: Nguyệt Ánh)

Ông Nguyễn Thanh Nhàn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thay người tiền nhiệm là ông Phạm Thành Ngại - vừa được Thủ tướng điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn 49 tuổi, quê tại xã Phước Hòa, TP.HCM. Ông có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế, Kỹ sư Xây dựng; Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi trở thành người đứng đầu chính quyền tỉnh Đồng Tháp, ông Nguyễn Thanh Nhàn từng giữ chức Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên và Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (cũ).

Sau khi tỉnh An Giang và Kiên Giang sáp nhập, ông Nguyễn Thanh Nhàn giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang.

Ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 tháng 7/2026.