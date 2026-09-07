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Xuất bản ngày 07/09/2026 10:41 PM
Xuất bản ngày 07/09/2026 10:41 PM

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 bộ, cơ quan

Thủ tướng ký các Quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường và Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Cụ thể, tại Quyết định số 1715/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Trần Trung Tính, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Tại Quyết định số 1717/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Sơn, Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Tại Quyết định số 1718/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tại Quyết định số 1716/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an Thành phố Huế giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Các Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký (4/9/2026).

PV(VOV.vn)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-dieu-dong-bo-nhiem-nhan-su-4-bo-co-quan-post1330733.vov

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