Ô tô nhập khẩu quay đầu giảm mạnh trong tháng 8, xe sản xuất trong nước tăng nhẹ

Theo báo cáo vừa công bố ngày 3/9 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), ước tính có tổng cộng 66.346 chiếc ô tô mới, bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được bổ sung cho thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 8/2026, giảm 8% so với tháng 7 (với 72.086 chiếc).

Trong đó, lượng ô tô lắp ráp trong nước xuất xưởng trong tháng 8 vừa qua là 47.000 chiếc, tăng 5,9% so với tháng trước và tăng tới 24,3% so với tháng 8/2025.

Cộng dồn 8 tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp sản xuất ô tô trong nước xuất xưởng ước đạt tổng cộng 371.500 chiếc xe ô tô mới, tăng 24,0% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi xe sản xuất, lắp ráp trong nước tăng nhẹ, ô tô nhập khẩu lại quay đầu giảm mạnh trong tháng 8 vừa qua sau 3 tháng tăng trưởng liên tiếp.

Lượng xe được các doanh nghiệp đưa về nước trong tháng 8 ước đạt 19.346 chiếc với tổng giá trị 450 triệu USD.

Con số này giảm tới 30,1% về lượng và giảm 24,7% về giá trị so với tháng trước (với 27.686 chiếc, giá trị 597,25 triệu USD - theo Cục Hải quan).

Dù vậy, nếu so với tháng 8/2025, ô tô nhập khẩu về Việt Nam vẫn tăng tương ứng 19,2% về lượng và 24,4% về giá trị.

Cũng theo số liệu thống kê, ước tính đã có 168.033 chiếc ô tô được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026 với tổng giá trị kim ngạch đạt 3,905 tỷ USD, tăng 22,0% về lượng và 29,5% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.