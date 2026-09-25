Ô tô Mercedes tông văng 6 xe máy, một người tử vong

(VTC News) -

Video: Hiện trường vụ ô tô tông loạt xe trên đường TP.HCM khiến một người chết

Khoảng 17h ngày 25/9, xe Mercedes 4 chỗ chạy trên đường Đỗ Mười, hướng từ TP Thủ Đức cũ về vòng xoay An Sương. Khi đến giao lộ Đỗ Mười - Vườn Lai, phường An Phú Đông (quận 12 cũ), ô tô bất ngờ tông loạt xe máy đang chạy cùng chiều phía trước.

Một xe máy bị ô tô Mercedes cuốn vào gầm, đẩy đi một đoạn rồi lao vào cửa hàng bán ô tô bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Tại hiện trường, 6 xe máy bị hư hỏng, nhiều xe vỡ nát phần dàn áo và nằm la liệt trên đoạn đường dài khoảng 20m. Đồ đạc, mũ bảo hiểm, giày dép của các nạn nhân văng tung tóe.

Vụ tai nạn khiến một người đàn ông trung niên tử vong, hai người khác bị thương nhẹ.

Thời điểm xảy ra tai nạn, lượng xe trên đường Đỗ Mười đông do người dân di chuyển về nhà sau giờ làm. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài.

Nhận được tin báo, Đội CSGT An Sương phối hợp lực lượng chức năng địa phương có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông từ xa.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.