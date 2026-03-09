Triệu tập nữ tài xế ô tô tông văng cô gái trên vỉa hè rồi bỏ đi

(VTC News) -

Video: Ô tô tông văng cô gái đứng trên vỉa hè rồi bỏ đi

Ngày 9/3, trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện Công an xã Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết, đơn vị phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh xác minh vụ cô gái bị ô tô húc văng khi đứng trên vỉa hè.

Liên quan vụ việc, lực lượng CSGT Đội 2 - Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập nữ tài xế Đ.T.T.N. (SN 1980, trú xã Cẩm Khê) lên làm việc để làm rõ hành vi tông ngã cô gái rồi lái xe bỏ đi.

Nữ tài xế Đ.T.T.N. tại cơ quan công an.

Sự việc xảy ra vào 6h46 cùng ngày, tại khu vực ngã tư xã Cẩm Khê. Nạn nhân là chị N.T.N. (SN 1994, trú xã Cẩm Khê). Sau va chạm, chị N. được người thân đưa đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh cô gái đứng trên vỉa hè, cách lòng đường khoảng 1m. Bất ngờ một chiếc ô tô con màu trắng lao tới, chồm lên vỉa hè hất văng cô gái. Nạn nhân ngã đập đầu xuống nền, hành lý cũng bị hất văng ra xa. Người dân chứng kiến vội chạy tới kiểm tra tình trạng sức khoẻ của cô gái.

Cô gái bị ô tô lao tới hất văng khi đang đứng trên vỉa hè.

Ở một góc quay khác thể hiện, vị trí tai nạn gần điểm giao cắt giao thông. Ô tô con chuyển làn rẽ phải, cùng thời điểm này, ô tô tải chạy chiều ngược lại đang rẽ trái. Trong lúc tránh ô tô tải, tài xế xe con không làm chủ tay lái đã lao lên vỉa hè rồi tông vào cô gái.

Theo hình ảnh trong clip, sau khi gây tai nạn, nữ tài xế lái xe rời khỏi hiện trường.