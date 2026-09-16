Ô tô Mercedes tông liên hoàn 3 xe máy dừng đèn đỏ, kéo lê 10m ở TP.HCM

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h trưa nay (16/9), trên đường Trường Chinh, đoạn qua trước cổng Khu công nghiệp Tân Bình (phường Tân Sơn, TPHCM).

Thời điểm trên, ô tô hiệu Mercedes mang BKS 51B-737.XX lưu thông trên đường Trường Chinh, hướng từ trung tâm TPHCM đi ngã tư An Sương. Đến đoạn trước cổng Khu công nghiệp Tân Bình đang có nhiều phương tiện dừng chờ đèn đỏ, chiếc xe sang bất ngờ lao tới, tông vào phía sau loạt xe máy.

Cú tông mạnh khiến nhiều người té ngã xuống đường. Ô tô Mercedes kéo lê 3 xe máy một đoạn khoảng 10m rồi mới dừng lại.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn. (Ảnh: TK)

“Thời điểm xảy ra tai nạn, nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ thì bị ô tô từ phía sau tông trúng. Trong đó, 3 xe máy bị kéo lê, hư hỏng nặng, 1 người bị gãy chân”, anh N.T, một nhân chứng tại hiện trường cho biết.

Tại hiện trường, chiếc Mercedes hư hỏng nặng phần đầu, cản trước móp méo, đèn pha vỡ nát. Ba chiếc xe máy nằm la liệt, biến dạng sát ô tô.

Ba xe máy bị hư hỏng nặng sau vu tai nạn với ô tô Mercedes. (Ảnh: TK)

Sự việc xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua tuyến đường Trường Chinh bị ùn ứ nghiêm trọng, các phương tiện di chuyển rất khó khăn.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Đội Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Công an TPHCM) nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông.

Giao thông qua khu vực xảy ra tai nạn ùn tắc.

Một xe cẩu chuyên dụng cũng được huy động đến để di dời các phương tiện gặp nạn. Đến gần 12h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã được giải tỏa hoàn toàn.

Tài xế lái ô tô Mercedes sau đó đã được đưa đi kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.