Ô tô khách tông loạt xe máy dừng đèn đỏ ở Đồng Nai

(VTC News) -

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khoảng 7h ngày 25/8, xe khách 29 chỗ BKS 61F - 009.19 lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng Đắk Nông - Đồng Nai.

Khi đến ngã tư Đồng Xoài (phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai), phương tiện này lao thẳng vào nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến 6 xe máy bị hất văng ngổn ngang, nhiều người bị trầy xước. Một người đàn ông bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn.

“Tôi đang dừng thì nghe tiếng la hét, vừa quay lại đã thấy ô tô lao tới húc nhiều xe, rất may tôi đứng cách khoảng nửa mét”, một nhân chứng kể lại.

Vụ tai nạn cũng khiến giao thông trên quốc lộ 14 ùn tắc cục bộ kéo dài. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông Đồng Nai có mặt tại hiện trường để phân luồng và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Kết quả kiểm tra nhanh cũng cho thấy tài xế xe khách không có nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy.

Trước đó, ngày 27/5, tại tỉnh Đồng Nai cũng xảy ra vụ việc một ô tô cũng tông loạt xe máy khiến nhiều người bị thương.

Cụ thể, 19h ngày 27/5 ô tô con biển số 60A-764.76 lưu thông trong đường hẻm giáo xứ Bắc Hải, phường Hố Nai đã bất ngờ tông vào 4 xe máy lưu thông theo hướng ngược lại, khiến 5 người trên xe máy bị thương và được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Công an phường Hố Nai và Đội Cảnh sát giao thông số 1 đã có mặt tại hiện trường, làm việc với các bên liên quan để xác minh nguyên nhân vụ việc.