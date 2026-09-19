Ô tô 'lùa' 5 xe máy trước quán nhậu ở TP.HCM

(VTC News) -

Thông tin ban đầu, rạng sáng 19/9, một nam thanh niên lái ô tô chở một số người đến quán nhậu trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán, TP.HCM.

Khoảng 4h, sau khi cuộc nhậu kết thúc, nam thanh niên lên ô tô chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, cô gái đi cùng không lên xe. Sau đó, hai người xảy ra cự cãi.

Hiện trường vụ việc.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, nam thanh niên bất ngờ lái ô tô lao về phía khu vực để xe trước quán, tông liên tiếp vào nhiều xe máy dựng ven đường. Sau khi húc đổ các xe máy, người này cho ô tô lùi lại rồi tiếp tục lao lên, khiến những người có mặt tại quán hoảng loạn.

Vụ việc khiến nhiều xe máy hư hỏng, nằm ngổn ngang trên đường.

Sau khi xảy ra sự việc, một số người có mặt tại quán đã khống chế nam thanh niên và báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Chợ Quán phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Chợ Lớn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM đến hiện trường, khám nghiệm và xác minh vụ việc.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc không ghi nhận người bị ô tô tông trúng.

Chiếc ô tô 5 chỗ được cẩu khỏi hiện trường; nhiều xe máy cũng được đưa về trụ sở để phục vụ công tác xác minh.

Những người liên quan được đưa về trụ sở lấy lời khai. Nguyên nhân và diễn biến cụ thể vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.