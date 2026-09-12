Ô tô đầu kéo bám làn trái suốt 3km, không chịu nhường đường xe ưu tiên

(VTC News) -

Video: Ô tô đầu kéo không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh lập biên bản xử phạt tài xế xe đầu kéo H.V.A. (trú tại xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi “Không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ”.

Với lỗi vi phạm này, tài xế H.V.A. bị phạt 7 triệu đồng và trừ 4 điểm Giấy phép lái xe.

Khoảng 13h16 ngày 10/9, tại Km116 cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, thuộc địa phận phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh thực hiện nhiệm vụ dẫn đoàn theo phương án bảo đảm an ninh, an toàn ở cấp độ cao trên hành trình đi Lạng Sơn.

Xe đầu kéo bám làn trái suốt 3km mới chịu nhường đường xe ưu tiên.

Tuy nhiên, dù tín hiệu còi ưu tiên được phát liên tục, cán bộ CSGT nhiều lần ra hiệu lệnh, H.V.A. lái xe đầu kéo đi phía trước vẫn tiếp tục bám làn bên trái. Chỉ sau gần 3km, lái xe mới chịu chuyển hướng nhường đường.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh, đối với đoàn xe ưu tiên, mỗi phút trên hành trình đều gắn với yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian, lịch trình và tuyệt đối an toàn. Vì vậy, khi phát hiện xe ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, đi sát lề đường bên phải hoặc thực hiện theo hiệu lệnh của lực lượng chức năng để nhường đường.

“Nhường đường cho xe ưu tiên không phải là phép lịch sự để ‘thích thì nhường’, mà là nghĩa vụ bắt buộc của người tham gia giao thông. Phía sau tiếng còi ưu tiên có thể là một nhiệm vụ khẩn cấp, một lịch trình đặc biệt, thậm chí là những phút giây không được phép chậm trễ”, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.