Nữ kế toán chuyển 697 tỷ đồng tiền trái phép ra nước ngoài

(VTC News) -

TAND TP Hà Nội thụ lý và chuẩn bị xét xử nhóm 5 người Việt Nam, 2 người Trung Quốc về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Các bị cáo gồm Nguyễn Mạnh Linh (SN 1987, ở Bắc Giang cũ); Đinh Thị Lịch (1989, là cựu nhân viên ngân hàng Ngân hàng Phương Đông OCB); Lê Đăng Khoa (SN 1988, cựu nhân viên ngân hàng Phương Đông OCB); Lê Thanh Phương (SN 1987, ở Hà Nội); Trần Thanh Tùng (SN 1984, ở Hà Nội).

Hai bị cáo người Trung Quốc gồm Meng Jun (SN 1990, ở tỉnh Tứ Xuyên) và Yang Jing (SN 1974, ở tỉnh Quảng Đông).

Trong vụ án, Nguyễn Mạnh Linh là người đứng tên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại thiết bị Điện tử Việt Linh (Công ty Việt Linh) và từng đứng tên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại Phong Lâm (Công ty Phong Lâm).

Cơ quan tố tụng xác định, thông qua hai doanh nghiệp Việt Linh và Phong Lâm, các bị cáo đã vận chuyển trái phép hơn 40,2 triệu USD (tương đương 923,8 tỷ đồng) ra nước ngoài và hơn 11,7 triệu USD (tương đương 269,4 tỷ đồng) từ nước ngoài vào Việt Nam.

Nữ kế toán bị cáo buộc đã giúp sức cho Nguyễn Mạnh Linh vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền hơn 697 tỷ đồng. (Ảnh minh hoạ)

Theo cáo trạng, Lê Thanh Phương được Nguyễn Mạnh Linh nhờ đứng tên kế toán Công ty Việt Linh.

Theo tài liệu điều tra, Phương quen Linh do cùng học và sinh hoạt trong hội người biết tiếng Trung Quốc. Tháng 7/2021, Phương được Linh nhờ đứng tên kế toán Công ty Việt Linh, với mục đích cho chủ doanh nghiệp nhận sự hỗ trợ về ký các văn bản, tài liệu.

Từ năm 2021 đến năm 2022, Phương đã ký tổng cộng 120 lệnh chuyển tiền quốc tế qua Ngân hàng PVcomBank.

Đáng chú ý, tổng số tiền trong các lệnh chuyển lên tới hơn 30,4 triệu USD, tương đương hơn 697 tỷ đồng (tỷ giá tại thời điểm xảy ra vụ án).

Tài liệu điều tra xác định, khi thực hiện ký các văn bản, tài liệu, Phương không biết nội dung là gì và cũng không được hưởng lợi.

Mặc dù vậy, VKSND TP Hà Nội vẫn xác định Phương đã giúp sức cho Nguyễn Mạnh Linh vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền hơn 697 tỷ đồng. Phương bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Đối với Meng Jun, cáo trạng xác định người này giữ vai trò kế toán Công ty Phong Lâm, được Nguyễn Mạnh Linh bố trí thực hiện các giao dịch nhận, rút tiền và ký hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài.

Trong khoảng một tháng, từ ngày 13/5 đến 13/6/2022, các tài khoản cá nhân của Meng Jun đã nhận tổng cộng hơn 67,3 tỷ đồng.

Meng Jun sau đó rút tiền, nộp vào tài khoản Công ty Phong Lâm để hợp thức các giao dịch chuyển tiền. Bị can này ký 11 hợp đồng chuyển tiền ra nước ngoài, giúp sức vận chuyển trái phép hơn 110,2 tỷ đồng ra nước ngoài và hơn 16,2 tỷ đồng từ nước ngoài vào Việt Nam.

Cáo trạng xác định Meng Jun không hưởng lợi từ hành vi giúp sức cho Zheng Yan Fei và Nguyễn Mạnh Linh, nhưng vẫn bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Tài liệu điều tra nêu vai trò của Lê Thị Hảo (vợ của bị can Meng Jun), kế toán trưởng Công ty Phong Lâm.

Hảo đứng tên Giám đốc Công ty Phong Lâm tại thời điểm doanh nghiệp không có hoạt động nhận tiền và chuyển tiền qua biên giới. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định Hảo đã trực tiếp thực hiện một số giao dịch liên quan tài khoản và tiền gửi của doanh nghiệp.

Cụ thể, ngày 7/7/2022, Hảo rút hơn 6,1 tỷ đồng từ tài khoản Công ty Phong Lâm mở tại Ngân hàng PVcomBank, sau đó đưa toàn bộ số tiền cho chồng là Meng Jun. Đến ngày 13/7/2022, Hảo tiếp tục đại diện Công ty Phong Lâm làm thủ tục tất toán hợp đồng tiền gửi tại PVcomBank với số tiền hơn 16,4 tỷ đồng.

Sau khi rút khoản tiền này, Hảo cũng giao lại cho Meng Jun. Như vậy, qua hai giao dịch, nữ giám đốc đã rút tổng cộng hơn 22,5 tỷ đồng và đưa cho chồng.

Quá trình điều tra xác định, khi đứng tên giám đốc, Hảo đã ký một số hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc nộp và rút tiền của Công ty Phong Lâm theo yêu cầu của Meng Jun.

Tuy nhiên, Hảo không biết nội dung những tài liệu mình ký, không biết mục đích thực hiện và cũng không biết Công ty Phong Lâm có hoạt động gì.

Cơ quan điều tra xác định Hảo không tham gia việc các bị can vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới nên không có căn cứ xử lý hình sự.

Dù vậy, việc Hảo đứng tên hộ giám đốc Công ty Phong Lâm có dấu hiệu vi phạm quy định về hoạt động đăng ký kinh doanh. Cơ quan điều tra đã trao đổi, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Tài chính Hà Nội xử lý theo quy định.

Ngoài Hảo, cáo trạng còn đề cập Lê Thị Hương, người được Nguyễn Mạnh Linh thuê thực hiện công việc liên quan kê khai thuế của hai doanh nghiệp, với tiền công 4 triệu đồng/tháng.

Tổng cộng, Hương nhận 124,95 triệu đồng từ Linh. Tuy nhiên, do Hương không tham gia hoạt động nhận và chuyển tiền ra nước ngoài nên cơ quan điều tra xác định không đủ căn cứ xử lý.