Nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành bị đề nghị án từ 16-18 năm tù

(VTC News) -

Sáng 3/11, đại diện VKSND TP Hà Nội nêu quan điểm giải quyết và đề nghị mức án với 23 người trong vụ án tham ô, mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty Tập đoàn Thiên Minh Đức, Công ty Xăng dầu - Dầu khí Vũng Áng (PVoil Vũng Áng) và các đơn vị liên quan.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thành (Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức) 14-15 năm tù về tội Tham ô tài sản và 2-3 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Tổng hợp hình phạt được đề nghị là 16-18 năm tù.

VKS đánh giá bị cáo Chu Thị Thành là người có vai trò chủ mưu cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo các sai phạm tại Thiên Minh Đức trong giai đoạn 2020 - 2022.

Hậu quả hành vi phạm tội đặc biệt lớn, gồm tham ô Quỹ bình ổn xăng dầu tới 79 tỷ đồng và bán khống hóa đơn, thu lợi bất chính 20 tỷ đồng.

Bị cáo Chu Thị Thành tại toà.

Cùng vụ án, bị cáo Hà Ngọc Vinh, cựu Kế toán PVOil Vũng Áng bị đề nghị tù chung thân do có hành vi tham ô 5,1 triệu lít xăng, bán được 94 tỷ đồng.

Các kiểm sát viên đánh giá, Vinh phạm tội với thủ đoạn tinh vi, số tiền đặc biệt lớn nhưng khắc phục không đáng kể, mới được 3,5 tỷ đồng nên cần nhận mức án nghiêm khắc.

Về hành vi Hà Ngọc Vinh dùng 94 tỷ đồng tham ô được để đánh bạc, viện kiểm sát cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Tĩnh, đã tách vụ án để tiếp tục xử lý Vinh.

Các bị cáo còn lại, gồm một số giám đốc doanh nghiệp xăng dầu mua hóa đơn khống của bà Thành, tùy giá trị hóa đơn và tiền nộp lại, được VKS đề nghị phạt án treo hoặc phạt tiền thay vì án tù.

Theo cáo trạng truy tố, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, theo chỉ đạo của Chu Thị Thành, 3 bị cáo: Nguyễn Thị Bích Liên (SN 1979, kế toán trưởng), Lê Thanh An (SN 1968, Phó Tổng Giám đốc), Nguyễn Thị Thanh Hải (SN 1989, nhân viên kế toán) đã thực hiện hành vi giúp Chu Thị Thành tham ô chiếm đoạt từ Quỹ Bình ổn giá (Quỹ BOG) của Công ty Thiên Minh Đức số tiền gần 80 tỷ đồng.

Ngoài ra, cũng theo chỉ đạo của Chu Thị Thành, bị cáo Liên, An và Lê Thị Ngọc Lan (SN 1980, thủ quỹ) còn thực hiện hành vi xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng bán xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức để thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Cùng liên quan đến vụ án, các bị cáo: Chu Đức Mạnh (SN 1980, Trưởng phòng Kinh doanh), Lê Khắc Duẩn, Dương Thị Thanh Hương bán xăng dầu tại kho Nghi Thiết không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 105 hóa đơn giá trị gia tăng để cân đối số liệu tồn sổ sách và giúp Chu Thị Thành thu lợi bất chính 6,2 tỷ đồng.

Còn Mai Anh Tuyên, Chu Việt Hùng, Nguyễn Trường Sơn, Phạm Thị Quỳnh Trang bị VKS xác định đã bán xăng dầu tại kho Hoàng Huy không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 48 hóa đơn giá trị gia tăng để cân đối số liệu tồn sổ sách và giúp Chu Thị Thành thu lợi bất chính 14,3 tỷ đồng.

Với hai bị cáo, Chu Đức Mạnh và Mai Anh Tuyên biết rõ việc bán hàng không xuất hóa đơn và bán hóa đơn khống tại kho Nghi Thiết, kho Hoàng Huy để chiếm đoạt tiền từ Quỹ BOG của Công ty Thiên Minh Đức nhưng Chu Đức Mạnh vẫn thực hiện hành vi giúp Chu Thị Thành và các đồng phạm khác chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Theo cơ quan tố tụng, riêng bị cáo Mai Anh Tuyên còn thực hiện hành vi giúp Chu Thị Thành và các đồng phạm khác chiếm đoạt số tiền gần 50 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan tố tụng còn cho rằng, việc bị cáo Hà Ngọc Vinh (kế toán Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - PVOil Vũng Áng) thực hiện chiếm đoạt của PVOil Vũng Áng số lượng 5.095.035 lít xăng dầu trị giá hơn 94 tỷ đồng. Cao Bảo Ngọc đã giúp sức cho Vinh thực hiện và che giấu việc chiếm đoạt này.