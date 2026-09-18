Ninh Bình thí điểm thành lập 2 Đảng bộ mới trực thuộc Tỉnh ủy

(VTC News) -

Sáng 18/9, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức, cán bộ.

Đáng chú ý, tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh công bố quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy Ninh Bình.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn trao quyết định thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Đức Lam)

Đây là hai tổ chức Đảng mới được hình thành trong cơ cấu tổ chức của tỉnh sau khi thực hiện sắp xếp, kiện toàn bộ máy.

Theo quyết định, Đảng bộ HĐND tỉnh gồm các tổ chức Đảng và đảng viên trong các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Đảng bộ này có 5 tổ chức Đảng với 82 đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 15 người; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 người và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 3 người.

Ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Ông Lê Xuân Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.

Đảng bộ này gồm các tổ chức Đảng trong cơ quan MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh và các tổ chức, đơn vị trực thuộc.

Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh có 22 tổ chức Đảng với 359 đảng viên. Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 21 người; Ban Thường vụ gồm 7 người và Ủy ban Kiểm tra gồm 5 người.

Bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh.

Ông Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

Bà Phạm Thị Bích Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh.

Cũng tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đinh Việt Dũng công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định ông Nguyễn Văn Viện, Viện trưởng VKSND tỉnh và ông Mai Anh Tài, Chánh án TAND tỉnh, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn đã trao quyết định cho hai cán bộ.

Như vậy, cùng với việc kiện toàn tổ chức Đảng tại HĐND tỉnh và hệ thống MTTQ, các đoàn thể, hội nghị lần này cũng hoàn tất thêm một bước việc kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn trao các quyết định thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh, đồng thời đề nghị hai Đảng bộ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.