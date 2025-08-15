Những mẫu Mercedes gắn bó với Hoàng Thuỳ Linh

(VTC News) -

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh luôn giữ hình ảnh chỉn chu và hiện đại, từ phong cách thời trang đến việc lựa chọn phương tiện di chuyển.

Trong hơn một thập kỷ, giọng ca “See Tình” gắn bó với những mẫu xe Mercedes-Benz. Đây là một thương hiệu xe hơi hạng sang và xe thương mại của Đức. Hãng này thuộc sở hữu của Tập đoàn Mercedes-Benz (trước đây là Daimler AG). Mercedes-Benz AG có trụ sở tại Stuttgart, Đức.

Năm 2012, Hoàng Thùy Linh gây chú ý khi chi khoảng 2 tỷ đồng để sở hữu chiếc Mercedes-Benz E-Class thế hệ W212. Mẫu sedan này thời điểm đó được đánh giá cao về thiết kế thanh lịch, khoang nội thất rộng rãi và khả năng vận hành êm ái. Mercedes-Benz E-Class thế hệ W212 nhanh chóng trở thành phương tiện quen thuộc đưa nữ ca sĩ tới các buổi biểu diễn, sự kiện và hoạt động công việc khác.

Hoàng Thùy Linh xuất hiện bên Mercedes-Benz E-Class thế hệ W212 ở các sự kiện từ năm 2012. (Ảnh tổng hợp)

Bên cạnh yếu tố tiện nghi, Mercedes-Benz E-Class thế hệ W212 còn nổi tiếng về khả năng giữ giá và từng được tạp chí Auto Bild (Đức) bình chọn là “Chiếc xe đẹp nhất nước Đức”. Đây cũng là một trong những mẫu xe được nhiều nghệ sĩ Việt ưa chuộng, nhờ sự cân bằng giữa giá trị thương hiệu và hiệu quả sử dụng lâu dài.

Đến năm 2020, tại lễ ra mắt phim Trái tim quái vật, Hoàng Thùy Linh xuất hiện trên Mercedes-Benz S-Class S400. Thuộc phân khúc sedan hạng sang cỡ lớn, mẫu xe này có giá khoảng 4,5 tỷ đồng tại Việt Nam thời điểm đó, sử dụng động cơ V6 3.0L, trang bị hệ thống treo khí nén và nhiều công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến. Mercedes-Benz S-Class S400 không chỉ mang đến trải nghiệm di chuyển đẳng cấp mà còn thể hiện hình ảnh sang trọng, hiện đại của nữ ca sĩ khi xuất hiện trước công chúng.

Trong bối cảnh thị trường xe sang tại Việt Nam ngày càng sôi động, Mercedes-Benz vẫn giữ được vị trí vững chắc nhờ mạng lưới phân phối rộng, dịch vụ hậu mãi ổn định và hình ảnh gắn với giới doanh nhân, nghệ sĩ. Nhiều nghệ sĩ Việt lựa chọn Mercedes như một “bộ cánh di động” thể hiện sự chuyên nghiệp và phong cách, từ sedan E-Class, C-Class đến các mẫu SUV như GLC, GLE.

Hoàng Thùy Linh xuất hiện tại lễ ra mắt phim Trái tim quái vật năm 2020 với Mercedes-Benz S-Class S400. (Ảnh: Báo Lao động)

Việc Hoàng Thùy Linh liên tiếp lựa chọn các mẫu xe Mercedes-Benz cho thấy cô ưu tiên sự ổn định, bền bỉ và giá trị thương hiệu. Từ E-Class đến S-Class, mỗi chiếc xe đều gắn với một giai đoạn sự nghiệp, góp phần định hình phong cách chỉn chu, chuyên nghiệp và đẳng cấp của cô trong hơn một thập kỷ qua.