Volkswagen đặt mục tiêu là nhà cung cấp dẫn đầu dòng xe điện cao cấp ở Việt Nam

(VTC News) -

Volkswagen Việt Nam đã công bố định hướng chiến lược phát triển mạnh mẽ mảng xe năng lượng mới (NEV), với tham vọng trở thành một trong những nhà cung cấp xe điện cao cấp hàng đầu tại Việt Nam.

2 phiên bản nâng cấp Touareg Highline & R-Line. (Ảnh: Volkswagen Việt Nam)

Đại diện Volkswagen Việt Nam cho biết, kế hoạch này nhằm bắt nhịp xu hướng phát triển bền vững của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm tại thị trường trong nước.

Song song với kế hoạch xe điện, Volkswagen khai trương đồng loạt 5 đại lý mới gồm: Volkswagen An Phú, Volkswagen Golden, Volkswagen Khánh Hội (TP.HCM), Volkswagen Đồng Nai và Volkswagen Thanh Hóa.

Volkswagen An Phú theo mô hình Urban Store đầu tiên tại Châu Á, có xưởng dịch vụ tiêu chuẩn toàn cầu. (Ảnh: Volkswagen Việt Nam)

Trong đó, ba đại lý áp dụng mô hình Urban Store tập trung vào trải nghiệm khách hàng. Hai đại lý tại Đồng Nai và Thanh Hóa được đầu tư theo tiêu chuẩn 4S, bao gồm: Bán hàng, dịch vụ, phụ tùng chính hãng và sửa chữa đồng sơn.

Việc mở rộng hệ thống phân phối diễn ra cùng thời điểm ra mắt hai phiên bản nâng cấp của dòng SUV Touareg – Highline và R-Line, bên cạnh các phiên bản Elegance và Luxury. Các mẫu xe này được phân phối tại toàn bộ hệ thống đại lý từ ngày 8/8.

Theo đại diện Volkswagen Việt Nam, việc triển khai đồng thời chiến lược xe điện và mở rộng mạng lưới phân phối nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, tạo nền tảng để cạnh tranh ở các phân khúc cao cấp, bao gồm cả xe điện và xe động cơ truyền thống.