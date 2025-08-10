Lynk & Co 01 có phiên bản điều chỉnh cấu hình, mức giá dễ tiếp cận hơn

(VTC News) -

Kể từ khi ra mắt tại Việt Nam, mẫu xe Lynk & Co 01 đã tạo được dấu ấn riêng nhờ thiết kế hiện đại mang đậm phong cách châu Âu, khả năng vận hành mạnh mẽ cùng hệ thống công nghệ thông minh. Nhằm mang đến một phiên bản phù hợp hơn với thực tế sử dụng và điều kiện vận hành tại Việt Nam, nhà phân phối chính thức Greenlynk Automotives giới thiệu mẫu SUV cỡ C mới mang tên Lynk & Co 01 Hyper.

Lynk & Co 01 Hyper được nghiên cứu để phù hợp hơn với thực tế sử dụng và điều kiện vận hành tại Việt Nam. (Ảnh: L&C)

Mẫu xe được điều chỉnh cấu hình, tinh giản một số trang bị để có mức giá dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên, Lynk & Co 01 Hyper vẫn giữ bản sắc của một chiếc SUV châu Âu với thiết kế hiện đại, mạnh mẽ, công nghệ cao cùng dấu ấn phong cách rõ nét.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED hiệu suất cao (208 điểm LED), đặt tách biệt bên dưới dải đèn định vị ban ngày "Aurora Borealis" đặc trưng. Lưới tản nhiệt Urban Skyline lấy cảm hứng từ các cung đường thành phố về đêm, không chỉ tăng nhận diện thương hiệu mà còn tối ưu hiệu quả khí động học.

Thân xe thể hiện rõ chất thể thao qua các đường gân dập nổi kéo dài từ nắp ca-pô đến hông xe. Cánh gió mui giúp tăng hiệu quả khí động học và tạo nên diện mạo hiện đại, liền mạch. Xe sử dụng mâm hợp kim 19 inch, thiết kế sắc sảo, mang lại vẻ bề thế và độ ổn định cao khi vận hành.

Cụm đèn hậu LED toàn phần "Energy Cube" tạo hiệu ứng phát sáng đa lớp như pha lê, kết hợp với logo 3D và ống xả kép đối xứng, hoàn thiện diện mạo mạnh mẽ, đầy cá tính.

Khoang lái của Lynk & Co 01 Hyper gây ấn tượng với màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch và cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Xe trang bị hệ thống âm thanh 8 loa, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Ghế ngồi thể thao, điều hòa tự động 2 vùng độc lập cùng hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 mang lại không gian nội thất tiện nghi.

Không gian nội thất tuân thủ nghiêm ngặt "tiêu chuẩn 03 không" (không nhựa đường, không bông tái chế, không dung môi độc hại), sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, đạt tiêu chuẩn an toàn cho cả phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh. Nội thất sử dụng tông màu đen, phù hợp với tổng thể thiết kế thể thao và đậm chất châu Âu.

Ngoại thất của Lynk & Co 01 Hyper. (Ảnh: L&C)

Về công nghệ an toàn, xe được trang bị 15 tính năng hỗ trợ lái ADAS, nổi bật với các tính năng như hỗ trợ lái xe khi ùn tắc, ga tự động với tính năng xếp hàng, hỗ trợ giữ làn đường và hệ thống camera 360 độ.

Lynk & Co 01 Hyper sử dụng động cơ Drive-E 2.0TD T4 Evo có công suất tối đa 215 mã lực (160kW) và mô-men xoắn cực đại 325Nm tại 5000 vòng/phút. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 7 giây. Hộp số tự động Aisin 8 cấp, tự động thích nghi với phong cách lái và điều kiện mặt đường, đồng thời tối ưu hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu.

Hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết độc lập, tích hợp thanh cân bằng, được tinh chỉnh theo tiêu chuẩn châu Âu, mang lại cảm giác lái êm ái và chắc chắn. Hệ thống cân bằng điện tử ESP 9.3 (High Dynamic) cho phản hồi nhanh, hỗ trợ ổn định thân xe khi xe vận hành ở tốc độ cao hoặc vào cua gấp.

Khung gầm CMA thế hệ mới và thân xe được chế tạo từ thép cường lực (chiếm 73.2%) cùng thép dập nóng siêu cứng 1,600 MPa, giúp xe đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao của châu Âu, bảo vệ toàn diện cho hành khách.

Thông số vận hành của Lynk & Co 01 Hyper. (Ảnh: L&C)

Xe có mức giá bán lẻ đề xuất là 919.000.000 đồng (đã bao gồm VAT), phản ánh chiến lược của nhà phân phối Greenlynk Automotives nhằm mang đến một mẫu xe có sự cân bằng giữa trang bị, hiệu năng và chi phí sở hữu, phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của người dùng Việt.