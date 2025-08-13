GM tái khởi động chiến lược xe tự lái sau khủng hoảng

(VTC News) -

General Motors (GM) đang có những động thái bất ngờ nhằm tái khởi động tham vọng phát triển xe tự lái, chỉ vài tháng sau khi dự án robotaxi của Cruise (công ty con của GM, chuyên về phát triển và vận hành công nghệ xe tự lái) đình trệ và sa thải hàng loạt nhân sự.

Theo báo cáo của Bloomberg, GM đã tích cực tìm cách chiêu mộ lại các cựu kỹ sư của công ty này để theo đuổi công nghệ tự hành.

Thông tin này đánh dấu một sự thay đổi lớn trong chiến lược của GM. Vào tháng 12 năm ngoái, sau một loạt sự cố nghiêm trọng trên xe của Cruise, GM đã tuyên bố tạm dừng hoạt động, sáp nhập một số đội ngũ và công nghệ của Cruise vào bộ phận phát triển hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) của hãng, đồng thời sa thải khoảng 1.000 nhân viên. Quyết định khi đó được xem là dấu chấm hết cho tham vọng robotaxi của GM.

GM đang tích cực tìm cách chiêu mộ lại các cựu kỹ sư của Cruise để tiếp tục theo đuổi công nghệ tự hành. (Ảnh: Carscoops)

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Sterling Anderson, cựu lãnh đạo đội Autopilot của Tesla và đồng sáng lập Aurora, với vai trò Giám đốc sản phẩm tại GM vào tháng 5, đã làm thay đổi tình hình. Với kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực này, ông Anderson được cho là người đứng sau động thái tái khởi động dự án. Ông tin rằng công nghệ tự lái là tương lai và GM cần phải khẳng định lại vị thế tiên phong của mình.

Chiến lược mới của GM được cho là tập trung vào việc phát triển một phương tiện hoàn toàn tự lái. Một phát ngôn viên của hãng đã xác nhận với Bloomberg: "Chúng tôi đang tăng tốc phát triển công nghệ lái xe tự động có khả năng hoạt động mà không cần sự giám sát chủ động của con người".

Tuyên bố này cho thấy GM đang nhắm đến các hệ thống tự lái cấp độ 3 hoặc cấp độ 4, những công nghệ có thể vận hành độc lập trong các điều kiện nhất định. Mục tiêu cuối cùng được dự đoán vẫn là hệ thống cấp độ 5, cho phép xe tự lái hoàn toàn trong mọi điều kiện.

Động thái mới của GM cho thấy cuộc đua phát triển xe tự lái vẫn chưa kết thúc. Dù gặp nhiều trở ngại, các hãng công nghệ và sản xuất ô tô vẫn tin tưởng vào tiềm năng to lớn của công nghệ này trong tương lai.