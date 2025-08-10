Toyota Việt Nam xuất khẩu hơn 1.000 linh kiện nội địa hóa trong 30 năm hoạt động

(VTC News) -

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam vừa tổ chức sự kiện với chủ đề “Hành trình 30 năm phát triển nội địa hóa và công nghiệp hỗ trợ” tại nhà máy ở Phúc Yên (Phú Thọ).

Đây là dịp để Toyota Việt Nam nhìn lại quá trình hợp tác với các nhà cung cấp, đồng thời giới thiệu các sản phẩm linh kiện được sản xuất trong nước.

Không gian triển lãm tại sự kiện “Hành trình 30 năm phát triển nội địa hóa và công nghiệp hỗ trợ”. (Ảnh: Toyota Việt Nam)

Theo thống kê, Toyota Việt Nam hiện có 61 nhà cung cấp, trong đó có 13 nhà cung cấp nội địa, hơn 1.000 linh kiện nội địa hóa đã được xuất khẩu đến hơn 10 quốc gia với với tổng doanh thu đạt gần 1 tỷ USD (hơn 26 nghìn tỷ đồng).

Bên cạnh đó phải kể đến chương trình hợp tác với Bộ Công Thương cùng các tổ chức hiệp hội. Theo đó, Toyota đã triển khai nhiều dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Tính đến hết 2024, có 29 doanh nghiệp trong nước nhận được sự hỗ trợ từ Toyota, phần lớn các doanh nghiệp đều đã đạt được chuẩn 5S cấp độ 3 sau khi được tư vấn cải tiến. Trong khuôn khổ sự kiện, ngoài hoạt động trung bày, Toyota Việt Nam cũng công bố triển khai năm thứ 6 “Chương trình hỗ trợ, tư vấn cải tiến doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ” phối hợp với Bộ Công Thương.

Công ty ô tô Toyota Việt Nam tổ chức sự kiện đánh dấu kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam. (Ảnh: Toyota Việt Nam)

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương chia sẻ rằng, Toyota Việt Nam đã thể hiện vai trò tiên phong suốt 30 năm qua với những nỗ lực bền bỉ trong chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực nhà cung cấp, qua đó góp phần thúc đẩy nội địa hóa và đưa ngành ô tô Việt Nam hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Về phần Toyota Việt Nam, đại diện công ty khẳng định cam kết đồng hành lâu dài với ngành công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Công ty sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hoạt động nội địa hóa, tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước và hướng tới những tiêu chuẩn toàn cầu để phù hợp với xu hướng phát triển và định hướng dài hạn của Chính phủ Việt Nam về phát triển công nghiệp bền vững, hiện đại và hội nhập.