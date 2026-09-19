Những màn quyết đấu nảy lửa tại Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn – VTV 2026

Các khán đài với sức chứa khoảng 2 vạn chỗ ngồi đã được lấp đầy không còn chỗ trống, trong đó có khoảng 30% người dân địa phương, còn lại là du khách thập phương về xem lễ hội độc đáo bậc nhất miền Bắc.