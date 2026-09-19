Những màn quyết đấu nảy lửa tại Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn – VTV 2026

Sáng sớm 19/9 (9/8 Âm lịch), các đoàn rước long đình, bát biểu, cờ hội cùng những “ông trâu” lần lượt từ các đình làng ở phường Đồ Sơn hướng về Sân vận động Trung tâm phường. Các “ông trâu” được đưa về khu vực phía sau khán đài, chờ tham gia các kháp đấu vòng chung kết Lễ hội Chọi trâu truyền thống Đồ Sơn - VTV 2026.
Đây là những “ông trâu” đã giành chiến thắng tại vòng loại được tổ chức hồi tháng 7/2026.
Đúng 7h30, ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồ Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn - VTV 2026, đánh trống khai hội và nghi thức thượng cờ khai hội.
Kháp đấu thứ nhất giữa trâu số 01, chủ trâu là ông Nguyễn Văn Nam (đơn vị Đền Nghè) gặp trâu số 24, chủ trâu là ông Phí Văn Hiền (đơn vị Đình Nam).
Kháp đấu thứ 3 giữa trâu số 02 của ông Đỗ Quốc Huy (Đền Nghè) và trâu số 05 của ông Đinh Xuân Thắng (Đền Nghè).
Chưa đẩy 1 phút giao tranh, trâu số 05 đã đánh bại trâu số 02 với các đón tấn công chớp nhoáng.
Kháp đấu thứ 4 giữa trâu số 14, chủ trâu là ông Đinh Duy Duy (Đình Ngọc Xuyên) và trâu số 20, chủ trâu là ông Phạm Văn Minh (Đình Nam).
Kháp đấu thứ 5 giữa trâu số 03, chủ trâu là ông Hoàng Trường An (Đền Nghè), gặp trâu số 21, chủ trâu là ông Hoàng Gia Dũng (Đình Nam).
Với các đòn cáng hầu, móc hàm ngoạn mục, sau hơn 10 phút giao tranh, trâu số 21 đã đánh bại trâu số 03.
Tại kháp đấu thứ 6, trâu số 10 của ông Phạm Trung Cường (Đình Ngọc Xuyên) gặp trâu số 06 của ông Nguyễn Quang Linh (Đền Nghè).
Sau những màn giao tranh đầy kịch tính, trâu số 06 tự làm mát trên sân, trong khi trâu số 10 bỏ cuộc ra khỏi sân đấu. Sau hơn 13 phút giao tranh, trâu số 06 đã giành chiến thắng.
Kháp đấu thứ 7 giữa trâu số 31, chủ trâu là ông Đinh Đình Sơn (Đình Ngọc Hải) gặp trâu số 23, chủ trâu là ông Phạm Văn Lưu (Đình Nam).
Chỉ ít phút chịu đòn hổ lao từ trâu số 23, trâu số 31 đã đánh bại trâu số 23 trong tiếng reo hò của khán giả.
Trong kháp đấu thứ 8, trâu số 30 của ông Hoàng Việt Quang (Đình Ngọc Hải) đã đánh bại trâu số 13, của ông Nguyễn Trọng Phất (Đình Ngọc Xuyên). Các kháp đấu diễn ra hấp dẫn, với những màn tranh tài quyết liệt, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người dân và du khách.
Sau 8 kháp đấu, 8 “ông trâu” chiến thắng tiếp tục tranh tài ở các trận tứ kết và tiếp tục quyết chiến để tìm ra “ông trâu” vô địch tại vòng chung kết Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn - VTV 2026.
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