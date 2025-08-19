Những dòng lưu bút xúc động sau trải nghiệm 'Trở về thời khắc thiêng liêng'

“Tự hào là người Việt Nam”, “Xin biết ơn thế hệ cha anh đã hy sinh để chúng ta có ngày hôm nay”, “Tôi sẽ sống xứng đáng hơn với Tổ quốc”... Mỗi dòng chữ giống như một nhịp đập của trái tim, kết nối giữa quá khứ và hiện tại, để lịch sử không chỉ còn trong sách vở mà sống động ngay trong tâm hồn của người trẻ hôm nay.