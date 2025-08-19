Những dòng lưu bút xúc động sau trải nghiệm 'Trở về thời khắc thiêng liêng'

Ngày 19/8, hàng nghìn khán giả cùng tham gia trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR) "Trở về thời khắc thiêng liêng" của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).
Sau khi tháo chiếc kính thực tế ảo, nhiều khán giả vẫn lặng người, chưa thể rời khỏi không gian, cảm xúc đặc biệt vừa trải qua. Họ vừa trở về từ mùa thu năm 1945 - thời khắc lịch sử khi hàng chục vạn người dân đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng, lắng nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình.
Trong hành trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”, khán giả không chỉ “nghe” và “nhìn” mà còn “cảm” bằng chính trái tim mình. Âm vang của lời Tuyên ngôn, hình ảnh cờ Tổ quốc tung bay, tiếng hô vang “Xin thề!” vọng lại… tất cả tái hiện sống động nhờ công nghệ VR hiện đại.
Trước khi rời khỏi không gian trải nghiệm, nhiều người đã nán lại đôi phút để viết xuống những dòng cảm xúc vẹn nguyên trong tim.
Những tờ giấy trắng nhanh chóng được lấp đầy bằng những lời nhắn gửi giản dị, xúc động.
“Tự hào là người Việt Nam”, “Xin biết ơn thế hệ cha anh đã hy sinh để chúng ta có ngày hôm nay”, “Tôi sẽ sống xứng đáng hơn với Tổ quốc”... Mỗi dòng chữ giống như một nhịp đập của trái tim, kết nối giữa quá khứ và hiện tại, để lịch sử không chỉ còn trong sách vở mà sống động ngay trong tâm hồn của người trẻ hôm nay.
"Khoảnh khắc tiếng ‘Xin thề!’ vang lên, tôi cảm giác như chính mình đang đứng giữa biển người ngày ấy. Trái tim tôi run lên vì xúc động”, anh Vũ Đình Anh, ở Bắc Ninh chia sẻ.
Với nhiều bạn trẻ, hành trình này giống như một lời nhắc nhở về trách nhiệm, không chỉ ghi nhớ lịch sử, mà còn phải tiếp bước, xây dựng đất nước phát triển.
Không chỉ dừng lại ở công nghệ, “Trở về thời khắc thiêng liêng” trở thành nhịp cầu nối cảm xúc. Đó cũng chính là mục tiêu mà Ban tổ chức hướng tới, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, được chạm tay vào lịch sử bằng một hình thức gần gũi, hiện đại và đầy xúc động.
Do lượng khách tham gia ngày 19/8 quá đông, Ban Tổ chức đã tạm dừng đón khách từ 14h để đảm bảo an toàn và công tác tiếp đón chu đáo. Chương trình sẽ mở cửa trở lại từ 8h ngày 20/8 tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội.
Bình luận