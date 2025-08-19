Những khán giả đầu tiên trải nghiệm 'Trở về thời khắc thiêng liêng'

Nguyễn Phương Anh, sinh viên năm 3 Học viện Báo chí và Tuyên truyền, vừa tháo kính thực tế ảo vừa chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi thấy mình như được sống trong ngày 2/9 lịch sử. Trước giờ, tất cả chỉ qua sách vở, hình ảnh, nhưng hôm nay tôi thực sự có cảm giác được đứng ở Quảng trường Ba Đình, giữa biển người cùng chung lý tưởng. Tôi thấy tự hào và càng có trách nhiệm hơn với đất nước".