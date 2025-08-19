Những khán giả đầu tiên trải nghiệm 'Trở về thời khắc thiêng liêng'

8h ngày 19/8, Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội) chính thức đón hàng nghìn khán giả đầu tiên bước vào không gian triển lãm “Trở về thời khắc thiêng liêng”.
Sự kiện ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) cho phép công chúng trực tiếp “xuyên không” trở lại Quảng trường Ba Đình năm 1945 - ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Không khí bên trong sảnh G, Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội) như ngưng đọng khi chiếc kính VR được kích hoạt, nhiều người không khỏi lặng đi.
Trước mắt họ, hình ảnh Quảng trường rộng lớn hiện ra, biển người hân hoan vẫy cờ, hô vang những lời thề sắt son.
Trên lễ đài, giọng đọc trầm ấm, dõng dạc của Bác Hồ vang vọng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập…” - câu chữ từng làm rung chuyển trái tim đồng bào cách đây 80 năm.
Khoảnh khắc ấy, nhiều khán giả không giấu nổi sự xúc động. Họ lặng im lắng nghe, rồi như hòa mình vào dòng người năm xưa, đồng thanh hô vang lời thề giữ nước.
Nguyễn Phương Anh, sinh viên năm 3 Học viện Báo chí và Tuyên truyền, vừa tháo kính thực tế ảo vừa chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi thấy mình như được sống trong ngày 2/9 lịch sử. Trước giờ, tất cả chỉ qua sách vở, hình ảnh, nhưng hôm nay tôi thực sự có cảm giác được đứng ở Quảng trường Ba Đình, giữa biển người cùng chung lý tưởng. Tôi thấy tự hào và càng có trách nhiệm hơn với đất nước".
Đối với họ, trải nghiệm này không chỉ là công nghệ hiện đại, mà còn là cây cầu gắn kết quá khứ với hiện tại, giúp con cháu hiểu rõ giá trị của độc lập, tự do.
“Tôi rất bất ngờ vì công nghệ có thể đưa lịch sử gần gũi đến vậy. Khi nghe tiếng Bác đọc Tuyên ngôn, tự nhiên tôi thấy sống lưng mình nổi da gà. Có lẽ đây là cách để thế hệ trẻ như chúng tôi cảm nhận được rõ rệt hơn sự hy sinh của cha ông. Nó không khô khan như những bài học lịch sử, mà chạm đến cảm xúc”, chị Huyền Anh, ở Ninh Bình chia sẻ.
Sự kiện “Trở về thời khắc thiêng liêng” được Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức, mở cửa miễn phí trong hai ngày 19 và 20/8 tại 58 Quán Sứ, trước khi tiếp tục phục vụ công chúng từ 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Đông Hội (Đông Anh, Hà Nội).
Đây là hoạt động nằm trong chuỗi kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80 năm thành lập VOV.
“Trở về thời khắc thiêng liêng” không chỉ là một sản phẩm công nghệ mới mẻ, mà còn là một sự kiện văn hóa - lịch sử đặc biệt. Nó giúp mỗi người tìm thấy niềm tự hào trong quá khứ, tiếp thêm động lực để gìn giữ, phát huy tinh thần bất khuất của cha ông trong hành trình xây dựng đất nước hôm nay.
