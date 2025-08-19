8.000 món quà ý nghĩa nối dài cảm xúc tại 'Trở về thời khắc thiêng liêng'

Không chỉ được sống lại thời khắc lịch sử thiêng liêng của ngày 2/9/1945 qua công nghệ thực tế ảo, khán giả tham dự triển lãm “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội) còn háo hức khi được tham gia bốc thăm để nhận những món quà ý nghĩa từ Ban tổ chức.
Ngay sau khi hoàn tất thủ tục check-in, mỗi người sẽ được phát số thứ tự.
Khi bước ra khỏi hành trình “xuyên không” trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, khán giả được mời tham gia bốc thăm và nhận một trong những phần quà do Ban tổ chức chuẩn bị.
Từ bản sao của bản Tuyên ngôn Độc lập đến Lá cờ Tổ quốc đỏ thắm, đến chiếc áo in logo của chương trình "Trở về thời khắc thiêng liêng", quạt, khăn, bánh đến các ấn phẩm và cả những lá thư tay, tất cả đều được trao tận tay khán giả như một lời tri ân.
Với 8.000 phần quà được chuẩn bị cho hai ngày diễn ra triển lãm tại Hà Nội, Ban tổ chức mong muốn mỗi khán giả ra về đều mang theo một kỷ niệm đáng nhớ, không chỉ trong tâm trí mà còn trong tay.
“Món quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa tinh thần lớn lao, nhắc nhở chúng ta luôn trân trọng những giá trị lịch sử và tự hào về độc lập, tự do của dân tộc”, một khán giả tham gia triển lãm chia sẻ.
Đặc biệt, nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban tổ chức dành riêng một bộ quà đặc biệt cho vị khách may mắn sở hữu số thứ tự 80 tại điểm check-in.
Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trao món quà đặc biệt cho vị khách may mắn sở hữu số thứ tự 80.
Không khí nhận quà diễn ra sôi nổi nhưng vẫn trật tự. Nhiều bạn trẻ tỏ ra thích thú khi được bốc thăm may mắn, nâng niu lá cờ Tổ quốc hay chiếc khăn đỏ thắm như giữ thêm một phần ký ức.
Một số khán giả chia sẻ, họ không đặt nặng giá trị vật chất, mà cảm thấy vui bởi chính sự chu đáo và tình cảm mà Ban tổ chức gửi gắm qua từng món quà.
Hành trình trải nghiệm VR đã mang đến cho người tham quan những cảm xúc mạnh mẽ. Chỉ với một chiếc kính thực tế ảo, họ như được trở lại ngày Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945, hòa mình vào dòng người trên Quảng trường Ba Đình, lắng nghe từng lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại vang lên giữa không gian trang nghiêm, cùng hô vang lời thề sắt son. Cảm xúc bồi hồi ấy được nối dài bằng khoảnh khắc chờ đợi, bốc thăm và nhận quà, khiến trải nghiệm tại triển lãm càng thêm trọn vẹn.
Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức, mở cửa miễn phí cho công chúng trong hai ngày 19 và 20/8 tại Hà Nội, trước khi tiếp tục phục vụ khán giả từ 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Đông Hội (Đông Anh, Hà Nội).
Không chỉ là sự kiện ứng dụng công nghệ hiện đại, chương trình còn trở thành cầu nối đưa hàng nghìn người hôm nay trở lại với ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.
