8.000 món quà ý nghĩa nối dài cảm xúc tại 'Trở về thời khắc thiêng liêng'

Hành trình trải nghiệm VR đã mang đến cho người tham quan những cảm xúc mạnh mẽ. Chỉ với một chiếc kính thực tế ảo, họ như được trở lại ngày Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945, hòa mình vào dòng người trên Quảng trường Ba Đình, lắng nghe từng lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại vang lên giữa không gian trang nghiêm, cùng hô vang lời thề sắt son. Cảm xúc bồi hồi ấy được nối dài bằng khoảnh khắc chờ đợi, bốc thăm và nhận quà, khiến trải nghiệm tại triển lãm càng thêm trọn vẹn.