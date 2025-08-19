Khoảnh khắc xúc động của khán giả khi 'xuyên không' về ngày 2/9/1945 lịch sử

Sáng 19/8, từ khi trời còn lất phất mưa, hàng dài người kiên nhẫn xếp hàng trước Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội) để tham gia chương trình trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR) “ Trở về thời khắc thiêng liêng” .

Đây là hành trình đặc biệt, đưa người xem quay ngược 80 năm, trở lại buổi sáng lịch sử 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam).

Khi được bước qua “cánh cổng” công nghệ, khoảnh khắc cả quảng trường Ba Đình năm xưa hiện ra trước mắt khiến nhiều người nghẹn ngào.

Âm thanh tiếng hô vang “Xin thề!” của hàng vạn đồng bào vang vọng đã đưa người xem trở thành một phần của lịch sử.

Nhiều người rơi nước mắt ngay sau khi tháo kính, vẫn chưa hết xúc động khi được sống lại thời khắc thiêng liêng của cả dân tộc.

Công nghệ 3D và kính VR tái hiện tỉ mỉ từng khung cảnh: lễ đài trang nghiêm, dòng người chen kín quảng trường, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió mùa thu. Người trải nghiệm có thể di chuyển, xoay nhìn khắp không gian, cảm nhận như mình thực sự đang đứng giữa biển người cách đây 80 năm.

“Tôi tưởng như mình được trở lại tuổi thơ, khi từng nghe cha tôi kể về ngày đất nước độc lập. Khi tiếng ‘Xin thề!’ vang lên, tim tôi như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Tôi xúc động đến mức nước nước mắt cứ chảy mà không hay. Chưa bao giờ lịch sử lại gần gũi đến thế", chị Thuý Anh, ở Hà Nội chia sẻ.

“Cảm giác rất thật, như mình đang đứng ngay dưới lễ đài cùng đồng bào. Tôi thấy mình không còn là khán giả đơn thuần, mà như một công dân của ngày 2/9 năm ấy. Đó là trải nghiệm mà sách vở, hình ảnh hay phim tài liệu khó có thể mang lại”, ông Đặng Gia Minh, ở Hưng Yên nói.

Nhiều bạn trẻ cho biết, trải nghiệm này giúp họ thấu hiểu hơn về giá trị của độc lập, tự do, để thấy rõ trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ Tổ quốc hôm nay

Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức, mở cửa miễn phí trong hai ngày 19 và 20/8 tại 58 Quán Sứ, trước khi tiếp tục phục vụ công chúng từ 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Đông Hội (Đông Anh, Hà Nội). Đây là một trong những hoạt động nổi bật kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Không chỉ đơn thuần là một ứng dụng công nghệ, “Trở về thời khắc thiêng liêng” đã trở thành nhịp cầu đưa hàng nghìn người Việt hôm nay chạm tới niềm tự hào bất diệt của cha ông. Những giọt nước mắt xúc động, những tiếng thở dài nghẹn ngào sau khi tháo kính VR chính là minh chứng cho sức mạnh của ký ức lịch sử khi được tái hiện bằng công nghệ hiện đại.

Để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho khách tham dự, Ban Tổ chức xin thông tin về quy trình check-in như sau:

+ Địa điểm check-in đặt tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, số 91 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội, lối vào từ cổng Trần Bình Trọng.

+ Với khách đã đăng ký online và nhận được email cùng mã QR, chỉ cần xuất trình tại quầy để xác nhận thông tin. Trường hợp đã đăng ký online nhưng chưa nhận được email, người tham dự cần cung cấp số điện thoại, email và họ tên để Ban Tổ chức kiểm tra.

+ Nếu chưa đăng ký trực tuyến, khách có thể thực hiện đăng ký trực tiếp ngay tại quầy check-in theo hướng dẫn.

+ Sau khi hoàn tất, Ban Tổ chức sẽ bố trí lực lượng hỗ trợ di chuyển khách từ khu vực check-in đến cổng 58 Quán Sứ, nơi diễn ra hoạt động trải nghiệm.