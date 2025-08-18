Hé lộ món quà đặc biệt khi khán giả tới trải nghiệm 'Trở về thời khắc thiêng liêng'

Tại triển lãm “Trở về thời khắc thiêng liêng”, khán giả không chỉ được sống lại trong bầu không khí hào hùng, xúc động của những ca khúc gắn liền với lịch sử dân tộc, mà còn có cơ hội nhận nhiều món quà đặc biệt.
Đáng chú ý, trong số đó là những chiếc áo đồng phục nằm trong bộ sưu tập “Việt Nam trong tôi là”. Đây chính là điểm nhấn tạo nên sự hào hứng, niềm tự hào và tinh thần gắn kết trong ngày hội ý nghĩa.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News sáng 18/8, tại xưởng sản xuất “Đồng phục Bốn Mùa”, nhân viên đang gấp rút hoàn thiện những món quà tặng cho chương trình trải nghiệm “Trở về thời khắc thiêng liêng”.
Cắt vải là một trong những công đoạn quan trọng nhất, quyết định trực tiếp đến chất lượng áo thun khi thành phẩm. Công đoạn cắt sẽ định hình form áo, người thợ cắt trình độ cao phải đảm bảo được độ sắc nét ở những chi tiết như: góc nhọn, đường cong, cổ áo... và nhiều chi tiết phức tạp khác nữa.
Từng chiếc áo đều được các nhân viên cẩn thận kiểm tra trong mỗi công đoạn để đảm bảo chất lượng đầu ra.
Điều khiến khán giả đặc biệt chú ý chính là công nghệ in hiện đại được áp dụng để tạo nên hình ảnh trên áo.
Thay vì những phương pháp in thông thường, đơn vị sản xuất lựa chọn công nghệ in PET – một kỹ thuật tiên tiến giúp hình in nổi bật, sắc nét và giữ màu lâu dài.
Ở mức nhiệt 150ºC, chỉ trong vòng vài giây, logo trải nghiệm "Trở về thời khắc thiêng liêng" đã được chuyển hoàn hảo lên nền vải trắng, tạo thành điểm nhấn đầy ấn tượng. Thành phẩm không chỉ đẹp mắt mà còn bền bỉ trong quá trình sử dụng, thích hợp để lưu giữ như một món quà kỷ niệm.
Ông Đỗ Quảng Trường, CEO của Đồng phục Bốn Mùa, đơn vị trực tiếp sản xuất mẫu áo, chia sẻ niềm vui khi sản phẩm của mình được trao đến hàng nghìn người tham gia sự kiện. “Chúng tôi tự hào khi góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước thông qua những chiếc áo đồng hành cùng khán giả. Mỗi người khi khoác lên áo sẽ cảm nhận rõ hơn niềm tự hào dân tộc, trân trọng giá trị lịch sử và tình yêu dành cho Tổ quốc”, ông Trường chia sẻ.
Bên cạnh kỹ thuật in, chất liệu vải cũng là yếu tố được chú trọng. Những chiếc áo được lựa chọn từ loại vải mềm, thoáng mát, phù hợp để mặc trong nhiều điều kiện thời tiết, mang lại cảm giác dễ chịu cho người mặc.
Sự kết hợp giữa chất liệu tốt và công nghệ in tiên tiến giúp áo không chỉ đẹp về hình thức mà còn có độ bền cao, giữ được giá trị lâu dài.
Với nhiều khán giả, đây sẽ là món quà đặc biệt gắn liền với triển lãm "Trở về thời khắc thiêng liêng".
Sự kiện trải nghiệm "Trở về thời khắc thiêng liêng" mở cửa tự do từ 8h-21h ngày 19/8-21/8 tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội) và từ ngày 28/8-5/9 tại Trung tâm triển lãm Quốc gia Đông Hội – Đông Anh, Hà Nội.
Bình luận