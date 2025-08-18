Hé lộ món quà đặc biệt khi khán giả tới trải nghiệm 'Trở về thời khắc thiêng liêng'

Ông Đỗ Quảng Trường, CEO của Đồng phục Bốn Mùa, đơn vị trực tiếp sản xuất mẫu áo, chia sẻ niềm vui khi sản phẩm của mình được trao đến hàng nghìn người tham gia sự kiện. “Chúng tôi tự hào khi góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước thông qua những chiếc áo đồng hành cùng khán giả. Mỗi người khi khoác lên áo sẽ cảm nhận rõ hơn niềm tự hào dân tộc, trân trọng giá trị lịch sử và tình yêu dành cho Tổ quốc”, ông Trường chia sẻ.