Nhóm thiếu niên ‘đi bão' không đội mũ bảo hiểm, cảnh sát phạt 'thụt dầu' tại chỗ

(VTC News) -

Clip cách xử phạt của tổ CSTT nhận cơn mưa lời khen của CĐM

Ngày 27/8, Tổ Cảnh sát trật tự (CSTT), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phát hiện, nhắc nhở một nhóm thanh thiếu niên vi phạm quy định về an toàn giao thông khi xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Khoảng 0h cùng ngày, trong lúc tuần tra trên đường Hùng Vương, phường Tuy Hòa, tổ công tác phát hiện nhóm thiếu niên đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, cầm cờ và hò hét trên đường phố.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra và mời nhóm thiếu niên vào làm việc. Qua trao đổi, các em cho biết xuống đường để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

CSTT yêu cầu nhóm thiếu niên “thụt dầu” 20 cái tại chỗ.

Theo lực lượng chức năng, việc điều khiển xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, hò hét và di chuyển trên đường vào đêm khuya tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhận thấy đa số các em còn nhỏ tuổi, nhận thức về an toàn giao thông còn hạn chế, tổ công tác không lập biên bản xử phạt hành chính mà trực tiếp tuyên truyền, phân tích những nguy cơ tai nạn có thể xảy ra.

Để tăng tính giáo dục, răn đe, các cán bộ CSTT yêu cầu nhóm thiếu niên thực hiện 20 cái “thụt dầu” ngay tại chỗ.

Hình ảnh này sau đó được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và nhận nhiều ý kiến tích cực về cách tuyên truyền, giáo dục gần gũi của lực lượng chức năng.

Cũng trong đêm 26/8, tổ CSTT phát hiện một số người tự ý lấy các lá cờ do Đoàn Thanh niên phường Tuy Hòa cắm trên các tuyến đường phục vụ trang trí, chào mừng dịp lễ 2/9.

CSTT thu 50 lá cờ do người dân tự ý lấy trên đường để “đi bão”

Lực lượng chức năng đã thu hồi khoảng 50 lá cờ và bàn giao lại cho địa phương để tiếp tục bố trí theo kế hoạch.